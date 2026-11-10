Federasi Sepakbola Arab Saudi Bantah Kabar Pemecatan Georgios Donis Jelang Piala Asia 2027

Federasi Sepakbola Arab Saudi membantah kabar mundurnya Georgios Donis dari kursi pelatih timnas menjelang Piala Asia 2027.

Federasi Sepakbola Arab Saudi kembali membantah kabar yang menyebutkan bahwa pelatih asal Yunani, Georgios Donis, akan meninggalkan jabatan pelatih kepala Timnas Arab Saudi menjelang Piala Asia 2027. Bantahan ini disampaikan setelah kabar tersebut ramai diberitakan media dan memicu reaksi dari publik sepakbola di negara itu.

Kabar awal datang dari jurnalis Arab Saudi Abdulrahman Al-Humaidi, pembawa acara program Nadina di kanal MBC 1. Ia menegaskan bahwa Donis akan meninggalkan posisinya dengan kemungkinan 99 persen. Namun, kanal Al-Ekhbariya Arab Saudi kemudian melaporkan bahwa Federasi Sepakbola Arab Saudi menolak kabar itu dan menegaskan Donis tetap melanjutkan tugasnya menangani Arab Saudi pada periode mendatang.

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Latar Belakang Bantahan Federasi Sepakbola Arab Saudi

Federasi Sepakbola Arab Saudi menegaskan bahwa kabar kepergian Donis tidak benar. Bantahan ini menjadi yang kedua kalinya, setelah federasi melakukan hal serupa pada bulan Oktober lalu ketika isu pergantian pelatih juga beredar.

Sebelumnya, beberapa laporan menyebutkan bahwa Federasi Sepakbola Arab Saudi berniat merekrut pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, mantan pelatih kepala Timnas Portugal. Martinez disebut akan menangani Arab Saudi di Piala Asia 2027 sebagai pengganti Donis. Kabar tersebut menimbulkan kemarahan di kalangan publik sepakbola Arab Saudi, terutama karena waktu menuju turnamen Asia dinilai semakin sempit.

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Tekanan itu kemudian mendorong federasi untuk mengeluarkan pernyataan resmi. Dengan bantahan tersebut, federasi berupaya meredam spekulasi yang berkembang di tengah persiapan tim nasional.

Posisi Donis dan Perdebatan Soal Pemecatan

Perdebatan mengenai kemungkinan pemecatan Donis kembali mencuat setelah Piala Asia 2027 diundur dari Januari hingga Desember tahun depan. Penundaan ini membuat masih tersedia cukup banyak waktu sebelum turnamen dimulai, sehingga sebagian pihak mempertanyakan urgensi pergantian pelatih.

Donis mulai menangani Timnas Arab Saudi pada bulan April lalu, menggantikan pelatih asal Prancis, Herve Renard. Penunjukannya terjadi hanya dua bulan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Timnas Arab Saudi kemudian gagal melewati babak pertama turnamen tersebut.

Meski demikian, Donis berhasil membawa Arab Saudi meraih gelar pertama mereka dalam 23 tahun. Gelar itu diraih ketika Arab Saudi memenangkan Piala Teluk Arab edisi ke-27, Khaleeji 27, pada bulan Oktober lalu. Prestasi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa posisi Donis masih menjadi bahan pembicaraan di kalangan pengamat dan penggemar.

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Dampak bagi Timnas Arab Saudi ke Depan

Bagi Timnas Arab Saudi, kepastian posisi pelatih kepala menjadi faktor penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Asia 2027. Konsistensi kepelatihan biasanya menentukan arah latihan, pemilihan pemain, dan strategi tim di turnamen besar.

Bagi publik sepakbola Arab Saudi, keputusan federasi untuk membantah kabar pemecatan memberi kepastian sementara bahwa Donis masih memimpin tim. Namun, karena isu serupa sudah dua kali muncul, perhatian publik kemungkinan akan tetap tertuju pada setiap pernyataan resmi yang dikeluarkan Federasi Sepakbola Arab Saudi.