Federasi Sepak Bola Malaysia Berakhir Kerja Sama dengan Peter Cklamovski

Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) secara resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan Peter Cklamovski dan dua stafnya, Matthew Smith serta Seiya Imazaki. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama.

Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) secara resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan Peter Cklamovski dan dua stafnya, Matthew Smith serta Seiya Imazaki. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama.

Padahal, pelatih asal Australia itu baru menangani Harimau Malaya sejak Januari 2025 dan sempat mencatat hasil cukup impresif. Dalam delapan pertandingan, Malaysia membukukan tujuh kemenangan dan sekali imbang. Namun perjalanan manis tersebut ternoda oleh skandal tujuh pemain naturalisasi ilegal yang membuat FIFA dan AFC menjatuhkan hukuman kepada Malaysia. Sejumlah kemenangan Harimau Malaya pun dianulir dan diganti menjadi kekalahan 0-3.

Ironisnya, perpisahan dengan Cklamovski terjadi di tengah masa jeda internasional. Berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang memanfaatkan FIFA Matchday untuk mengumpulkan poin ranking, Malaysia justru memilih tidak menggelar pertandingan. Kabar Gembira untuk Elkan Baggott, Eks Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer Masuk Bursa Pelatih Ipswich Town Saat Timnas Indonesia menghadapi Oman dan Mozambik, serta Thailand beruji coba melawan Kuwait dan China, Malaysia justru mengistirahatkan para pemainnya dan fokus menatap ASEAN Cup 2026.

"Hari ini, saya mengumumkan kepergian saya sebagai Pelatih Kepala Tim Nasional Malaysia," tulis Cklamovski dalam pernyataan yang diunggah akun resmi. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat atas dukungan mereka dan atas pemahaman bahwa sudah waktunya bagi saya untuk mengambil tantangan baru," lanjutnya. Saya menyampaikan apresiasi terdalam kepada para pemain dan staf yang telah memberikan segalanya sepanjang perjalanan ini.

Setiap latihan, setiap pertandingan, dan setiap momen bersama didorong oleh tujuan yang sama untuk mengharumkan nama Malaysia," ujarnya. Meski tak bertanding pada FIFA Matchday Juni, Malaysia justru mendapat keberuntungan dalam ranking FIFA. Hasil buruk yang dialami India dan Latvia membuat Harimau Malaya naik dua tingkat ke posisi 136 dunia. Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 4-2 atas Kroasia di Piala Dunia 2026, namun kondisi Declan Rice menjadi sorotan setelah terlihat pincang dan ditarik keluar.

Peter Cklamovski resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Timnas Malaysia. Pelatih asal Australia itu pun menyampaikan pesan perpisahan menyentuh usai tidak lagi menukangi Lionel Messi kembali menunjukkan bahwa usianya bukan penghalang untuk tetap bersinar di panggung terbesar sepak bola dunia. Kapten Timnas Argentina itu tampil menggila di Timnas Portugal ditahan imbang DR Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia. Thierry Henry menilai pergerakan Cristiano Ronaldo terlalu mudah dibaca lawan.

Portugal gagal mengawali langkahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan setelah ditahan imbang 1-1 oleh RD Kongo. Terungkap kondisi Cristiano Ronaldo sebelum laga. Thierry Henry menilai Bruno Fernandes tampak frustrasi kepada Cristiano Ronaldo saat Portugal ditahan DR Kongo. Komentarnya memicu perdebatan di media sosial.

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Norwegia dan Argentina sukses memimpin grup usai meraih kemenangan impresif, membuat persaingan menuju fase gugur. Usia 41 tahun 132 hari, Cristiano Ronaldo cetak rekor pemain lapangan tertua starter di Piala Dunia 2026 saat Portugal buka kampanye lawan DR Kongo di Houston. Pemeriksaan tersebut dilakukan di tengah upaya penyidik mendalami sejauh mana informasi yang dimiliki Sony dapat membantu mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat Pameran EastFood Indonesia 2026 resmi dibuka di Grand City, Surabaya, Kamis, 18 Juni 2026.

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