Federasi Sepak Bola Iran Mengajukan Permintaan Resmi ke FIFA

Federasi Sepak Bola Iran mengajukan permintaan resmi kepada FIFA terkait penggunaan atribut khusus oleh Timnas Iran dalam ajang internasional. Pihak kedutaan memberikan penjelasan mendalam mengenai mengapa langkah tersebut diambil pada ajang akbar ini.

Federasi Sepak Bola Iran dilaporkan mengajukan permintaan resmi kepada FIFA terkait penggunaan atribut khusus oleh Timnas Iran dalam ajang internasional. Pihak kedutaan memberikan penjelasan mendalam mengenai mengapa langkah tersebut diambil pada ajang akbar ini.

Melalui simbol sederhana ini, Iran berharap dapat menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang diusung Asyura di panggung sepak bola dunia. Timnas Iran mengajukan permohonan kepada FIFA agar para pemainnya diizinkan mengenakan ban lengan hitam saat menghadapi Mesir di Piala Dunia 2026. Laga perdana mereka akan bergulir pada 15 Juni waktu setempat menghadapi Selandia Baru di Los Angeles, disusul duel penting melawan Belgia pada 21 Juni di Stadion SoFi, sebelum menutup fase grup di Seattle.

Ajang ini menjadi momen pertaruhan bagi Team Melli untuk mencetak sejarah baru, yakni lolos ke fase gugur setelah pada enam partisipasi sebelumnya selalu terhenti di babak grup. Rencana operasional tim menjadi kacau usai munculnya dugaan perlakuan diskriminatif, di mana sejumlah staf pelatih andalan mengalami penolakan visa akibat ketegangan politik antarnegara. Kedutaan Besar Iran di Turki bahkan melontarkan kecaman keras kepada pemerintah AS, menyebut insiden penolakan visa ini sebagai "bentuk campur tangan yang paling buruk dan berpihak secara politik dalam olahraga".

Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa visa ditolak untuk sebagian besar staf manajerial dan eksekutif, penasihat teknis, dan lainnya yang merupakan bagian integral dari tim sepak bola nasional mana pun? protes kedutaan Iran di platform X, merespons pernyataan utusan AS Tom Barrack yang sebelumnya mengklaim bahwa visa pemain telah diberikan. Di pihak lain, Departemen Luar Negeri AS bersikeras bahwa "visa yang diperlukan Iran untuk berkompetisi di Piala Dunia" sudah diterbitkan secara sah.

Kami tidak akan membiarkan tim Iran menyalahgunakan sistem ini untuk menyelundupkan teroris ke Amerika Serikat dengan dalih palsu, jelas pihak Iran





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Federasi Sepak Bola Iran FIFA Piala Dunia 2026 Timnas Iran Atribut Khusus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Antara Vitinha, Marselino Ferdinan, dan Cermin Retak Ekosistem Sepak Bola IndonesiaSeperti Vitinha, ia bukan yang paling kuat, bukan yang paling cepat, tapi kehadirannya sangat penting untuk memecah kebuntuan.

Read more »

Camavinga Tunda Karir Sepak Bola, Ikut Kursus Bisnis di HarvardPemain Real Madrid dan eks timnas Prancis Eduardo Camavinga memilih mengikuti program pendidikan singkat di Harvard Business School setelah tidak masuk skuad Piala Dunia 2026. Ia mengambil kursus bisnis yang berfokus pada industri hiburan, media, dan olahraga, sebagai persiapan masa pasca karir sepak bola.

Read more »

'Kasus Laura Freigang': Komisi Anti-Doping DFB Memulai PenyelidikanFederasi Sepak Bola Jerman (DFB) mengambil tindakan terkait 'Kasus Laura Freigang'.

Read more »

Divock Origi Resmi Pensiun di Usia 31 Tahun, Sebut Misinya di Sepak Bola Telah SelesaiDivock Origi resmi pensiun dari sepak bola profesional pada usia 31 tahun. Mantan striker Liverpool dan AC Milan itu mengaku seluruh mimpinya di dunia sepak bola telah te

Read more »