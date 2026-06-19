Federasi Sepak Bola Aljazair Mengajukan Keluhan Resmi kepada FIFA

Federasi Sepak Bola Aljazair (FAF) telah mengajukan keluhan resmi kepada FIFA terkait kontroversi wasit yang terjadi dalam pertandingan Aljazair melawan Argentina. Asosiasi Sepak Bola Aljazair mengonfirmasi apa yang sebelumnya dilaporkan oleh majalah Compétition dan memutuskan untuk secara resmi mengajukan protes terhadap kinerja wasit asal Polandia, Simon Marciniak, serta sistem Video Asisten Wasit (VAR).

Federasi Sepak Bola Aljazair telah mengajukan keluhan resmi kepada FIFA terkait kontroversi wasit yang terjadi dalam pertandingan Aljazair melawan Argentina . Asosiasi Sepak Bola Aljazair mengonfirmasi apa yang sebelumnya dilaporkan oleh majalah Compétition dan memutuskan untuk secara resmi mengajukan protes terhadap kinerja wasit asal Polandia, Simon Marciniak, serta sistem Video Asisten Wasit (VAR).

Kesalahan paling mencolok yang didokumentasikan dalam pengaduan tersebut adalah tidak dikeluarkannya Lionel Messi pada menit ke-32, di mana bintang Argentina itu melakukan pelanggaran keras terhadap bek Aljazair Issa Mandi. Messi tidak menerima kartu apa pun, bahkan terus bermain tanpa hukuman. Keluhan tersebut juga mencakup sikutan yang dilancarkan oleh Mac Allister, pada menit ke-74, gelandang Argentina Alexis Mac Allister memberikan sikutan yang jelas ke wajah pemain Aljazair Ibrahim Maza, yang membuatnya terjatuh di lapangan.

Meskipun adegan tersebut sangat jelas, wasit Marciniak tidak memberikan tendangan penalti, bahkan tidak mengeluarkan kartu kuning sekalipun. Keputusan-keputusan ini memicu kemarahan besar di kalangan sepak bola, di mana media olahraga global dan lokal, serta para pakar wasit, sepakat mengecam kinerja wasit yang digambarkan sebagai memalukan dan mempengaruhi hasil pertandingan.

Pengajuan keluhan resmi kepada FIFA ini menjadi sinyal yang jelas dari Federasi Sepak Bola Aljazair mengenai penolakan tegasnya terhadap terulangnya kejadian serupa yang kini sering terjadi dalam pertandingan-pertandingan besar, serta menuntut dilakukannya penyelidikan yang adil dan transparan terhadap kinerja tim wasit





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Federasi Sepak Bola Aljazair FIFA Kontroversi Wasit Argentina Aljazair

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Federasi Sepak Bola Malaysia Berakhir Kerja Sama dengan Peter CklamovskiFederasi Sepak Bola Malaysia (FAM) secara resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan Peter Cklamovski dan dua stafnya, Matthew Smith serta Seiya Imazaki. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama.

Read more »

Berjarak Cuma 5 Menit, Lamine Yamal Nyaris Kena Denda Puluhan Juta di Piala Dunia 2026Lamine Yamal nyaris terkena denda oleh Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF).

Read more »

Federasi Sepak Bola Palestina bantah rencana laga U15 lawan IsraelFederasi Sepak Bola Palestina (PFA) membantah laporan yang menyebut FIFA tengah merencanakan pertandingan antara tim nasional U15 Palestina dan Israel dalam ...

Read more »

Pelanggaran prinsip kesetaraan kesempatan... Iran mengajukan protes kepada FIFA menjelang laga melawan BelgiaFederasi Sepak Bola Iran mengumumkan niatnya untuk mengajukan keluhan resmi kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), sebagai bentuk protes terhadap apa yang disebutnya sebagai “pembatasan” yang dikenakan pada rombongan tim nasional selama partisipasinya di Piala Dunia 2026, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut berdampak negatif terhadap...

Read more »