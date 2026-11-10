Federal Reserve Potensial Naikkan Suku Bunga, Rupiah Diprediksi Melemah ke Rp 18.130

Ekonom Ibrahim Assuaibi memproyeksikan rupiah mengalami tekanan di level Rp 18.130 per dolar AS akibat sentimen kuat pasar tenaga kerja AS yang memicu ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan akan mengalami tekanan jual yang signifikan pada perdagangan Selasa (10/11), setelah ditutup menguat tipis di sesi sebelumnya. Para pelaku pasar dan pengamat ekonomi menyoroti kemungkinan kebijakan moneter ketat dari bank sentral AS sebagai faktor utama yang mendorong pelemahan mata uang domestik di tengah ketidakpastian global.

Dampak Sentimen The Fed Terhadap Nilai Tukar

Federal Reserve atau The Fed memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan kenaikan suku bunga di akhir tahun ini, yang secara langsung memberikan dampak negatif terhadap kekuatan rupiah. Peluang kenaikan tingkat bunga ini menciptakan arus dana investasi yang cenderung mengalir kembali ke aset dolar AS, sehingga menekan permintaan terhadap rupiah di pasar valuta asing. Penurunan nilai tukar ini diproyeksikan terjadi pada rentang pergerakan yang cukup lebar, menunjukkan volatilitas yang tinggi di tengah antusiasme pasar terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat.

Also read Dedi Mulyadi Resmikan PORPROV XV 2026 di Bekasi: Diharapkan Lahirkan Atlet Nasional

Proyeksi Pergerakan Rupiah di Jakarta

Peluang yang kuat dari bank sentral AS untuk menaikkan suku bunga akhir tahun ini dinilai menjadi faktor dominan yang mempengaruhi arah pergerakan rupiah. Berdasarkan analisis yang disampaikan pada Selasa (10/11), Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menyatakan bahwa secara keseluruhan pergerakan rupiah hari ini akan sangat dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri maupun kondisi eksternal. Ia memproyeksikan mata uang domestik akan mengalami fluktuasi namun cenderung ditutup dalam posisi melemah dengan kisaran harga antara Rp 18.080 hingga Rp 18.130 per dolar AS.

Advertisement

Kinerja Pasar Tenaga Kerja AS yang Mencengangkan

Salah satu sentimen eksternal utama yang menjadi pendorong ekspektasi kenaikan suku bunga tersebut berasal dari data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang jauh lebih kuat dari konsensus. Ekonomi AS mencatatkan penambahan sebesar 165.000 lapangan kerja baru pada bulan Oktober, sebuah angka yang lebih dari dua kali lipat dari perkiraan awal sebesar 65.000. Data revisi untuk bulan September juga menunjukkan peningkatan yang tajam, naik menjadi 60.000 dari angka awal yang hanya 29.000. Sementara itu, tingkat pengangguran juga berhasil turun menjadi 4,1 persen dari posisi sebelumnya sebesar 4,2 persen.

Implikasi bagi Investasi dan Konsumsi Rakyat

Menurut Ibrahim Assuaibi, penyerapan tenaga kerja yang lebih kuat tersebut menjadi indikator jelas bahwa pasar tenaga kerja AS masih menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Kondisi makroekonomi yang solid ini membuat The Fed memiliki ruang yang cukup lebar untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga guna menekan inflasi tanpa khawatir mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Bagi Indonesia, tekanan nilai tukar ini memerlukan kewaspadaan ekstra bagi para pelaku bisnis dan investor untuk mengelola risiko fluktuasi kurs di pasar Jakarta.