Mantan Jaksa Agung Muda Febrie Adriansyah menyayangkan sikap Polri terkait kasus penyadapan ilegal dan mengajak kolaborasi penegak hukum untuk perbaikan negara.

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ( Jampidsus) Febrie Adriansyah menyampaikan pernyataan terbuka mengenai dinamika internal penegak hukum pasca-kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan ini disampaikan oleh Febrie pada Rabu (18/11) saat ia sedang menjalani sidang lanjutan terkait dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kritik Sikap Kepolisian Terhadap Kejaksaan

Febrie Adriansyah secara langsung mengkritik respons Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam konteks dugaan penyadapan ilegal. Ia menyatakan rasa sayangnya terhadap kondisi saat ini, terutama karena kurangnya klarifikasi resmi dari Kepolisian kepada publik mengenai kesalahan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

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Menurut mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung tersebut, informasi mengenai kasus penyadapan seringkali hanya diterima masyarakat melalui siaran televisi atau berita media lainnya tanpa konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Febrie menekankan bahwa seharusnya kepolisian yang baru sudah menyampaikan kejelasan apakah Kejaksaan merupakan salah satu pihak yang disadap dalam kasus tersebut.

Ketiadaan komunikasi transparan ini dianggap sebagai kerugian bagi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Febrie berharap agar adanya kejelasan posisi masing-masing lembaga dapat mengurangi ketegangan dan Misunderstanding yang sering terjadi di antara aparat hukum.

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Konfirmasi Insiden Awal di Cipete dan Temuan Aset

Dalam keterangannya, Febrie Adriansyah menyinggung kembali insiden awal yang terjadi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Ia menjelaskan bahwa saat itu dirinya sedang melaksanakan tugas resmi ketika tiba-tiba ada anggota Densus yang tertangkap oleh tim pengamannya sendiri. Peristiwa ini menjadi bagian dari kronologi yang kini sedang diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain insiden di Cipete, Febrie juga menyentuh isu temuan barang bukti berupa emas dan aset properti yang berada di kawasan Sentul, Jawa Barat. Ia meminta kepada publik dan media untuk terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan terhadap dirinya dengan saksama.

Febrie menegaskan bahwa hubungannya dengan temuan aset tersebut akan terungkap sepenuhnya di persidangan. Ia tidak menolak kemungkinan bahwa kebenaran akan terbuka, namun ia meminta ketenangan untuk menunggu hasil akhir dari proses peradilan yang adil.

Harapan Kolaborasi di Bawah Kepemimpinan Baru

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tersebut menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga penegak hukum. Ia berargumen bahwa aparat hukum seharusnya saling bahu-membahu, bukan saling menjegal, demi terciptanya negara yang lebih baik dan tertib hukum.

Febrie Adriansyah menyatakan keyakinannya bahwa akan ada perubahan signifikan dalam kinerja kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri baru. Ia percaya bahwa dengan kepala baru, cara berpikir dan pola kerja kepolisian akan berubah ke arah yang lebih kolaboratif dan efektif.

Harapan ini didasarkan pada asumsi bahwa kepemimpinan baru akan membawa visi dan misi yang berbeda untuk memperbaiki citra dan fungsi kepolisian di mata masyarakat. Febrie optimistis bahwa perubahan tersebut akan membawa dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat.

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Proses Hukum yang Sedang Berjalan

Sementara itu, sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang melibatkan Febrie Adriansyah terus berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta. Febrie mengenakan rompi tahanan saat menghadiri persidangan tersebut, menandakan statusnya sebagai terdakwa yang masih dalam proses pemeriksaan.

Para saksi dan alat bukti akan terus diajukan ke persidangan untuk mengungkap kebenaran mengenai dugaan tindak pidana yang dialamatkan kepadanya. Febrie berharap proses ini berjalan secara transparan dan adil sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia.

Publik diminta untuk tidak terpesona oleh berita-berita sensasional tanpa dasar hukum yang kuat. Keputusan akhir akan ditentukan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah dan sah menurut hukum yang telah diajukan di persidangan.

Persidangan ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi integritas dan independensi penegak hukum di Indonesia. Hasil dari sidang ini akan menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan.

Febrie Adriansyah menutup pernyataannya dengan ajakan untuk mendukung perbaikan sistem hukum secara kolektif. Ia yakin bahwa dengan kerja sama yang baik, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dan adil bagi seluruh warga negara.