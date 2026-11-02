Febrie Adriansyah Bantah Pemerasan Tan Kian Rp55 Miliar di Sidang Tipikor

Terdakwa Febrie Adriansyah membantah keras tuduhan pemerasan senilai Rp55 miliar terhadap Tan Kian di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 2 November 2026.

Terdakwa Febrie Adriansyah membantah keras tuduhan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap pengusaha Tan Kian senilai Rp55 miliar. Bantahan tersebut disampaikan secara langsung oleh Febrie saat menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin, 2 November 2026. Sidang hari ini secara khusus menghadirkan tiga saksi kunci yaitu Tan Kian sendiri, Lustje Dewi Kusuma, serta pengusaha Ferry Yanto Hongkiriwang yang dimintai keterangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bantahan Detail Soal Angka Pemerasan Rp55 Miliar

Febrie Adriansyah secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan transaksi atau pembicaraan terkait uang pemerasan sebesar Rp55 miliar dengan Tan Kian. Dalam keterangannya, terdakwa menegaskan bahwa tidak ada satu kata pun tentang angka Rp30 miliar hingga Rp50 miliar yang pernah keluar dari mulutnya selama proses persidangan. Ia menekankan bahwa klaim tersebut sangat jauh dari kenyataan dan tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

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Pengacara atau saksi yang menyebut adanya nominal tersebut dianggap Febrie telah menciptakan narasi yang tidak masuk akal. Terdakwa merasa bingung mengapa saksi bisa mengaitkan dirinya dengan sosok Albertus Eko, yang disebut-sebut sebagai pengacara pendamping Jemy Sutjiawan. Febrie menyatakan tidak mengenal Albertus Eko sama sekali dan tidak memahami alasan saksi menyertakan nama tersebut dalam keterangannya. Ia menilai adanya penyebutan nama tersebut adalah upaya untuk mengaburkan fakta sebenarnya dalam perkara ini.

Profil Sorotan Terhadap Kinerja Kejaksaan Sebelumnya

Memanfaatkan momentum sidang, Febrie Adriansyah juga menyorot kembali rekam jejaknya selama menjabat sebagai Direktur Penyidikan dan Ketua Jampidsus. Ia mengklaim bahwa keberhasilan pengungkapan berbagai kasus besar nasional tidak lepas dari strateginya dalam memimpin anak buah. Menurut Febrie, kunci utamanya adalah memastikan para anggota di bawah kepemimpinannya tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran selama menjalankan tugas.

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Terdakwa menyebutkan sejumlah pencapaian spesifik yang berhasil ia bawa selama periode kepemimpinan tersebut. Ia merujuk pada pengungkapan kasus timah senilai Rp300 triliun, kasus asuransi Jiwasraya sebesar Rp16,5 triliun, serta kasus CPO senilai Rp12,3 triliun. Febrie menekankan bahwa keberhasilan-keberhasilan ini dibangun di atas fondasi integritas dan disiplin tinggi dalam menjalankan fungsi penyidikan. Ia ingin menegaskan bahwa reputasinya selama ini dibangun berdasarkan kepatuhan pada hukum.

Reaksi Tegas Terhadap Pernyataan Saksi Ferry Yanto

Febrie Adriansyah juga secara khusus membantah penggunaan istilah 'dinginkan' saat berinteraksi dengan saksi Ferry Yanto Hongkiriwang. Ia mengaku asing dengan istilah tersebut dan menegaskan bahwa selama berkarier sebagai jaksa, ia tidak pernah menggunakan bahasa seperti itu dalam konteks penanganan perkara. Terdakwa menganggap pernyataan saksi tersebut sebagai upaya untuk menjelek-jelekkan nama baiknya di hadapan majelis hakim.

Terkait pengakuan saksi bahwa ada penyerahan uang kepada Albertus Eko untuk Jemy Sutjiawan, Febrie menyatakan akan melaporkan saksi tersebut. Ia menilai tindakan saksi tersebut sangat tega mengingat Jemy Sutjiawan sudah divonis delapan tahun penjara dan inkrah. Febrie menganggap adanya narasi perundingan utang atau kesepakatan lainnya adalah hal yang sama sekali tidak ia ketahui. Ia meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan kredibilitas saksi yang memberikan keterangan tersebut.

Dampak Kasus Terhadap Aset Yang Disita

Terkait upaya pemerasan, Febrie juga menjelaskan bahwa jika ada transaksi keuangan, objeknya seharusnya adalah aset yang telah ia sita. Ia menyebutkan adanya ratusan apartemen South Hills dan tanah milik Tan Kian yang merupakan objek sitaan. Febrie menegaskan bahwa pembahasan mengenai aset tersebut tidak pernah terjadi di rumah duka atau tempat-tempat غير resmi lainnya. Semua pembahasan terkait aset harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan tercatat dalam berkas perkara.

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Sidang lanjutan ini menjadi salah satu momen krusial dalam menentukan nasib hukum Febrie Adriansyah. Ketegangan antara dalil jaksa penuntut umum dan pembelaan terdakwa terlihat jelas dari saling bantahan mengenai fakta-fakta di lapangan. Majelis hakim diharapkan dapat menyaring keteranga saksi yang kontradiktif untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara dugaan pemerasan dan TPPU ini.