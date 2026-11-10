FC Bayern Pantau Nicolo Tresoldi, Penyerang Club Brugge Incaran Klub Top Eropa

Bayern dikabarkan memantau Nicolo Tresoldi dari Club Brugge, tetapi sang penyerang disebut ingin pindah ke AC Milan pada musim panas mendatang.

FC Bayern Munich dikabarkan memantau penyerang Nicolo Tresoldi secara intensif. Pemain timnas Jerman U-21 yang kini membela Club Brugge itu disebut sudah beberapa kali diamati langsung oleh pemandu bakat Bayern di Belgia.

Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah Tresoldi akan menjalani transfer besar pada musim panas mendatang. Meski Harry Kane sudah memperpanjang kontraknya hingga 2029, Bayern disebut melihat Tresoldi sebagai potensi 'senjata kedua' di posisi penyerang tengah, berdampingan dengan penyerang asal Inggris tersebut.

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Performa Tresoldi di Liga Belgia dan Liga Champions

Nicolo Tresoldi mencetak delapan gol dalam sebelas pertandingan Jupiler Pro League Belgia dan lima gol dalam empat pertandingan Liga Champions. Catatan di kompetisi Eropa itu termasuk hat-trick bersejarah yang ia cetak melawan Inter Milan.

Kontrak Tresoldi di Club Brugge masih berlaku hingga 2029. Pemain berusia 22 tahun itu pindah dari Hannover 96 ke Brugge pada Juli 2025 dengan biaya transfer yang dilaporkan mencapai €7,5 juta.

Sejak musim panas lalu, daftar klub peminat Tresoldi disebut tidak hanya berisi nama-nama besar, tetapi juga panjang. Ia sempat dikaitkan dengan FC Barcelona dan Atletico Madrid, sementara Borussia Dortmund juga berulang kali disebut sebagai calon klub tujuannya.

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Secara keseluruhan, Tresoldi sudah mencatatkan 37 gol dan sepuluh assist dalam 75 pertandingan bersama Club Brugge. Statistik inilah yang membuat Bayern tidak sendirian dalam memantau perkembangannya.

Sikap Keluarga dan Ambisi Tresoldi ke AC Milan

Ayah Tresoldi, Emmanuele, menyatakan bahwa putranya tidak akan mengubah pikirannya soal masa depan. Emmanuele menyebut Tresoldi jatuh cinta kepada Kaka, Filippo Inzaghi, dan Alexandre Pato, sehingga keputusannya dinilai sulit diubah.

Emmanuele menegaskan bahwa impian Tresoldi adalah mengenakan seragam AC Milan. Karena itu, AC Milan disebut telah menjadikan transfer penyerang yang banyak diminati tersebut sebagai urusan langsung para petinggi klub.

Meski demikian, AC Milan saat ini tidak berada di puncak kejayaannya. Musim ini, Milan tidak bermain di Liga Champions, melainkan di Liga Europa. Pada musim 2024/25, Milan tersingkir di babak play-off Liga Champions setelah fase liga oleh Feyenoord Rotterdam, dan klub terakhir kali meraih gelar liga pada 2022.

Sejak itu, rival bebuyutan Milan, Inter, menjadi tolok ukur tertinggi di sepak bola klub Italia. Kondisi ini menjadi konteks penting bagi Tresoldi saat menimbang tawaran dari klub-klub elite Eropa.

Posisi Bayern di Lini Serang dan Peran Harry Kane

Bayern memiliki banyak pilihan di lini serang, dan prioritas transfer mereka pada musim panas mendatang disebut adalah mencari alternatif yang bisa diandalkan untuk Luis Diaz di sayap kiri. Klub asal Munich itu juga dua kali mencapai semi-final Liga Champions dalam tiga tahun terakhir.

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Meski begitu, skuad Bayern memang kekurangan penyerang nomor sembilan murni selain Harry Kane. Pelatih Vincent Kompany dan direktur olahraga Max Eberl sudah menegaskan bahwa Ismael Saibari dan Serge Gnabry merupakan alternatif yang cocok jika Kane tidak bisa bermain.

Harry Kane tetap menjadi figur sentral di Bayern, baik sebagai penyelesai peluang maupun pengatur serangan dari posisi yang lebih dalam. Ia mencatatkan sepuluh assist dalam 15 pertandingan musim ini, dan hanya absen dalam tujuh pertandingan kompetitif akibat cedera selama tiga tahun sejak pindah ke Munich.

Faktor-faktor tersebut membuat Tresoldi kemungkinan akan berpikir berkali-kali sebelum pindah ke Bayern, sekalipun klub Jerman itu berminat. Di Bayern, Kane akan menjadi pilihan utama di depannya dalam sebagian besar pertandingan.

Dampak Transfer dan Agenda Tresoldi Musim Panas

Tresoldi kemungkinan besar tidak akan pindah ke Bayern, karena persaingan di depannya sangat ketat dan Club Brugge diperkirakan tidak akan melepasnya dengan harga murah. Keputusan Brugge menjadi faktor penentu bagi Bayern yang harus menimbang apakah upaya merekrutnya sepadan.

Kepergian Tresoldi pada musim dingin sepenuhnya tertutup. Ia disebut 'tidak dijual' pada pergantian tahun, dan jumlah maupun besarnya tawaran untuk pemain berdarah Jerman-Italia itu disebut 'sama sekali tidak relevan'. Situasi tersebut berpotensi berbeda pada musim panas mendatang.

Beberapa bulan ke depan akan menjadi periode yang sibuk bagi Tresoldi. Ia ingin lebih dulu mengejar gelar juara Euro U-21 di Serbia dan Albania bersama timnas Jerman U-21.

Setelah turnamen tersebut, Tresoldi harus menentukan masa depannya di level klub sekaligus memutuskan tim nasional yang akan dibelanya. Dua keputusan besar itu akan menentukan arah transfer yang kini ramai dibicarakan.