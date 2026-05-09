FC Bayern Mulai Menyusun Skuad Untuk Musim Depan, Sedang Berbicara dengan Bek Tengah

FC Bayern, juara terbanyak Jerman, sudah mulai menyusun skuad untuk musim depan. Kini dikabarkan sedang berlangsung pembicaraan dengan seorang bek tengah. Berita dan rumor seputar juara terbanyak Jerman.FCB sebagai klub impian? Saga transfer kembali memanas. Rekan senegara Kompany dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke FC Bayern. FC Bayern dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terdekat Tomas Araujo untuk menjajaki kemungkinan transfer. Hal ini dilaporkan oleh Araujo bisa bermain baik sebagai bek tengah maupun bek sayap kanan dan berpotensi menjadi pesaing baru bagi Konrad Laimer. Terkait hal ini, juara Bundesliga tersebut sebelumnya juga telah mengincar Givairo Read. Masalahnya dengan Araujo: Pemain berusia 23 tahun ini baru saja menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2029 dengan Benfica Lisbon pada akhir 2024, yang konon juga mencakup klausul pelepasan yang sangat besar. Angka tersebut bervariasi antara 80 hingga 100 juta euro, tergantung laporan media. Chelsea juga dilaporkan pernah menunjukkan minat besar pada Araujo di masa lalu. Sulit dipercaya bahwa Bayern akan mengeluarkan dana sebesar itu untuk pemain timnas Portugal tersebut. Majalah baru-baru ini juga melaporkan bahwa prioritas internal Bayern adalah merekrut pemain serang serba bisa untuk posisi sayap kiri dan ujung tombak. Itulah sebabnya, rumor mengenai Anthony Gordon dari Newcastle United semakin menguat belakangan ini. Namun, juara Bundesliga ini mungkin membutuhkan pemain di lini belakang pada musim panas nanti, jika Min-Jae Kim dan Hiroki Ito meninggalkan klub.

