FC Barcelona dan Atletico Madrid Rekonsiliasi Sebelum Liga Champions 2026

FC Barcelona dan Atletico Madrid memulai rekonsiliasi resmi sebelum laga Liga Champions 2026. Pertemuan di Madrid menandai berakhirnya ketegangan transfer Julian Alvarez antara dua rival besar Spanyol tersebut.

FC Barcelona dan Atletico Madrid secara resmi memulai babak baru dalam hubungan mereka sebelum pertandingan persahabatan dan kompetisi resmi di Metropolitano. Langkah rekonsiliasi ini dilakukan setelah keduanya mengalami ketegangan diplomatik yang cukup sengit selama beberapa bulan terakhir. Upaya pemulihan hubungan ini menjadi simbol penting bagi stabilitas politik antar klub di kompetisi sepak bola Spanyol.

Mekanisme Rekonsiliasi Manajemen Klub

Presiden FC Barcelona, Joan Laporta, dijadwalkan memimpin langsung sebuah delegasi tinggi menuju markas rival mereka di Riyadh Air Metropolitano untuk pertemuan langsung. Kedua manajemen eksekutif juga akan menghadiri jamuan makan siang bersama sebagai langkah simbolis sebelum pertandingan berlangsung di hari Senin (9/11) dini hari WIB. Agenda pertemuan ini dirancang khusus untuk menunjukkan bahwa kedua pihak telah memutuskan untuk meninggalkan perselisihan masa lalu.

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Langkah konkret ini menandai pergeseran sikap yang signifikan dari kedua klub besar Spanyol tersebut. Setelah sebelumnya saling melontarkan kritik publik yang tajam, kehadiran Joan Laporta dan tim eksekutifnya di markas Atletico Madrid menunjukkan niat tulus untuk membuka lembaran baru. Jamuan makan siang tersebut diharapkan dapat menjadi wadah efektif untuk mencairkan ketegangan yang sempat menghangat di ruang-ruang tertutup selama periode bursa transfer.

Akar Masalah Transfer Julian Alvarez

Ketegangan antara kedua kubu bermula ketika FC Barcelona menunjukkan minat kuat untuk merekrut Julian Alvarez pada bursa transfer musim panas lalu. Joan Laporta mengklaim bahwa klubnya telah bertindak sepenuhnya sesuai prosedur hukum dengan mengajukan penawaran resmi dan membuka jalur pembicaraan transfer. Di sisi lain, Julian Alvarez sendiri sempat mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Atletico Madrid demi mengejar perkembangan kariernya di masa depan.

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Namun, posisi Atletico Madrid tetap sangat solid dan tidak berniat melepas penyerang asal Argentina tersebut dengan harga berapapun. CEO Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, bahkan melontarkan kritik keras terhadap cara FC Barcelona menjalankan proses pendekatan pemain. Gil Marin menuding pihak Catalan tidak jujur, tidak etis, dan kurang transparan dalam menjalankan negosiasi, yang memicu reaksi balik dari wakil presiden FC Barcelona saat itu, Rafa Yuste.

Rafa Yuste menilai bahwa komentar yang dilontarkan oleh Miguel Angel Gil Marin telah melampaui batas-batas etika profesional. Klaim tersebut dinilai sebagai serangan pribadi yang tidak konstruktif bagi hubungan antar institusi sepak bola. Akhirnya, FC Barcelona menghentikan upaya rekrutmen Alvarez setelah menyadari ketegasan Atletico dan mengalihkan target ke Gabriel Jesus dari Arsenal. Penghentian usaha ini juga menjadi salah satu faktor redamasi hubungan kedua belah pihak.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Tanda-tanda membaiknya hubungan kedua klub mulai terlihat jelas dalam beberapa pekan terakhir setelah pertemuan di Kopenhagen. Joan Laporta dan Miguel Angel Gil Marin diketahui bertemu dalam acara European Football Clubs Assembly di Kopenhagen dan berpelukan sebagai tanda persahabatan. Joan Laporta menyatakan bahwa ia yakin masalah yang ada telah diselesaikan sepenuhnya dan ia merasa sangat nyaman berinteraksi dengan kolega barunya tersebut.

Pertemuan di Riyadh Air Metropolitano ini kini menjadi kesempatan strategis bagi kedua manajemen untuk memperlihatkan rekonsiliasi secara terbuka kepada publik. Meskipun persaingan di lapangan tetap berlangsung dengan intensitas tinggi dalam laga Liga Champions, Atletico Madrid dan FC Barcelona tampaknya ingin meninggalkan perselisihan transfer Julian Alvarez di belakang mereka. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan atmosfer persaingan yang lebih sehat dan profesional di masa depan.