FBI: Korea Utara Curai 6,3 Miliar Dolar dari Binance

FBI mengungkap Korea Utara mencuri 6,3 miliar dolar dari Binance dan membilas via Ethereum. Binance ganti rugi penuh dana nasabah.

Badan Penyelidikan Federal Amerika Serikat atau FBI telah secara resmi menghubungkan pemerintah Korea Utara dengan pencurian aset digital bernilai rekor sebesar enam koma tiga miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar seratus empat belas triliun rupiah. Pencurian massal tersebut dilakukan dari bursa mata uang kripto terbesar di dunia, yaitu Binance. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis pada hari Sabtu, FBI menegaskan bahwa pelaku kejahatan siber ini adalah kelompok berbahaya asal Korea Utara yang dikenal dengan nama TraderTraitor.

Modus Pencucian Uang Melalui Ethereum

FBI mengungkapkan bahwa pelaku kejahatan siber tersebut secara sistematis membilas uang hasil curian dengan mengonversikannya menjadi mata uang kripto Ethereum. Proses pembilasan ini dilakukan secara bertahap untuk menyamarkan jejak keuangan yang berasal dari aksiden ilegal tersebut. FBI secara khusus menuduh kelompok bernama TraderTraitor sebagai aktor utama di balik operasi pencurian skala besar ini. Kelompok kejahatan siber ini sebelumnya juga dituduh bertanggung jawab atas pencurian dana senilai satu koma lima miliar dolar Amerika Serikat dari platform Bybit pada bulan Februari tahun lalu.

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Berdasarkan analisis mendalam yang disampaikan oleh FBI, aset-aset hasil curian tersebut diperkirakan akan terus melalui proses pembilasan uang secara perlahan. Sebagai respons terhadap ancaman ini, FBI telah meminta seluruh penyedia layanan aset virtual untuk segera memblokir transaksi-transaksi yang terindikasi digunakan dalam operasi pembilasan uang terbaru tersebut. Badan keamanan nasional AS tersebut juga telah memberikan daftar alamat digital yang diduga kuat terkait dengan aktivitas mencurigakan tersebut agar seluruh industri kripto dapat meningkatkan kewaspadaan.

Binance Ganti Rugi Penuh Dana Nasabah

Seiring dengan perkembangan pengungkapan dari FBI, perusahaan bursa Binance merilis pernyataan terpisah pada Sabtu tanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu dua puluh enam mengenai langkah tanggap darurat mereka. Binance menyatakan bahwa perusahaan telah berhasil mengganti sembilan puluh persen dari jumlah total aset yang dicuri dengan menggunakan dana perusahaan sendiri untuk membeli token baru. Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan bahwa kepercayaan nasabah terhadap keamanan platform tidak runtuh di tengah krisis kepercayaan yang melanda industri.

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Sisa sepuluh persen aset yang dicuri terdiri dari token-token dengan likuiditas yang lebih rendah, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk dibeli kembali dan dipulihkan. Melalui platform media sosial X, perusahaan menegaskan bahwa mereka akan terus membeli sisa aset token terkait hingga jumlah yang ditanggung mencapai seratus persen dari total kerugian. Binance dengan tegas menyatakan bahwa perusahaan akan menanggung seluruh dampak keuangan dari dana yang dicuri ini, bukan pengguna atau nasabah mereka.

Dana yang digunakan untuk membeli kembali token tersebut berasal dari Secure Asset Fund for Users atau SAFU, sebuah dana cadangan bernilai satu miliar dolar Amerika Serikat. Dana SAFU dimiliki oleh Binance secara khusus untuk melindungi nasabah jika terjadi pelanggaran keamanan siber pada platform. Selain itu, dana tersebut juga berasal dari sebagian dana cadangan Futures Insurance Fund dan kas perusahaan yang dikelola secara internal oleh manajemen Binance.

Dampak Harga Kripto dan Pemulihan Layanan

Passar mata uang kripto mengalami penurunan harga pada hari Jumat, seiring dengan upaya Binance untuk meyakinkan nasabah bahwa dana mereka tetap aman dan terlindungi. Richard Teng, Co-CEO Binance, menjelaskan bahwa pembobolan tersebut merupakan sebuah serangan yang sangat kompleks dan terstruktur. Serangan ini melibatkan laptop yang telah disusupi oleh pihak jahat dan perangkat lunak berbahaya yang dirancang khusus untuk menghapus jejak digital aktivitas pencurian.

Konditas teknis yang rumit tersebut membuat serangan sulit dilacak dan diselidiki oleh pihak berwenang maupun tim keamanan internal. Setelah terjadi peretasan, bursa kripto terbesar di dunia tersebut menghentikan sementara layanan penarikan dana oleh nasabah untuk melakukan audit keamanan menyeluruh. Binance kemudian mengumumkan pada hari Sabtu bahwa proses pembukaan kembali layanan penarikan dana berjalan sesuai jadwal dan ditargetkan kembali tersedia pada hari Minggu.

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Transparansi Bukti Cadangan Aset

Untuk membuktikan integritas operasional mereka, Binance juga mengumumkan penerbitan laporan terbaru mengenai proof of reserves atau bukti cadangan aset. Melalui laporan transparansi tersebut, pengguna dapat melakukan verifikasi secara mandiri untuk memastikan bahwa aset digital mereka didukung oleh cadangan nyata dengan rasio minimal satu banding satu. Upaya transparansi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memulihkan kepercayaan publik setelah insiden keamanan siber terbesar dalam sejarah industri aset digital ini.