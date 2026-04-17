Fatou, Gorila Tertua di Berlin, Rayakan Ulang Tahun ke-69 Tanpa Kue Gula

Fatou, gorila dataran rendah betina berusia 69 tahun, merayakan ulang tahunnya di Kebun Binatang Berlin. Pihak kebun binatang tidak memberikan kue karena alasan kesehatan, mengingat usianya yang sudah lanjut. Fatou memiliki sejarah unik dan kini menjadi penghuni tertua di kebun binatang tersebut, menjadi simbol konservasi dan umur panjang primata di penangkaran.

Fatou , seekor gorila dataran rendah betina yang telah menginjak usia 69 tahun, merayakan hari ulang tahunnya di Kebun Binatang Zoologischer Garten Berlin pada 13 April 2026. Momen istimewa ini diabadikan dalam sebuah foto yang diambil di kandangnya.

Berbeda dari perayaan ulang tahun pada umumnya, pihak kebun binatang memutuskan untuk tidak menyajikan kue ulang tahun bagi Fatou. Keputusan ini didasari oleh pertimbangan kesehatan, di mana kandungan gula yang tinggi dalam kue dinilai tidak ideal untuk primata senior seperti Fatou, yang usianya sudah tidak muda lagi.

Fatou adalah gorila dataran rendah barat yang diperkirakan lahir pada dekade 1950-an. Sejarah kedatangannya di Berlin cukup menarik. Ia tiba di ibu kota Jerman, yang pada masa itu masih terbagi menjadi Berlin Barat, pada tahun 1959. Saat itu, usianya diperkirakan baru menginjak dua tahun. Meskipun tanggal kelahirannya tidak tercatat secara pasti, pihak kebun binatang menetapkan tanggal 13 April sebagai hari perayaan ulang tahunnya untuk menghormati dan merayakan keberadaannya.

Di alam liar, gorila dataran rendah barat memiliki harapan hidup yang relatif lebih singkat, berkisar antara 35 hingga 40 tahun. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh kisah Fatou, lingkungan penangkaran yang dilengkapi dengan perawatan intensif dan pemantauan medis yang cermat dapat secara signifikan memperpanjang usia hidup mereka, memungkinkan mereka untuk mencapai usia yang luar biasa panjang.

Keberadaan Fatou di Kebun Binatang Berlin memiliki catatan sejarah yang patut diperhitungkan. Pada tahun 2024, Fatou secara resmi dinobatkan sebagai penghuni tertua di Kebun Binatang Berlin, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh seekor flamingo bernama Ingo yang wafat di usia 75 tahun. Riwayat hidup Fatou sendiri sangat unik dan penuh dengan cerita. Disebutkan bahwa ia dibawa ke Eropa oleh seorang pelaut asal Prancis dan bahkan sempat digunakan sebagai alat pembayaran untuk melunasi tagihan di sebuah bar di Marseille. Perjalanan hidupnya berlanjut sebelum akhirnya ia diperjualbelikan dan menemukan rumah barunya di kebun binatang.

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, Fatou mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan kondisi fisik yang wajar. Ia mengalami kehilangan beberapa gigi, menderita radang sendi yang membuatnya kurang aktif, serta mengalami gangguan pendengaran. Hal ini membuatnya cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dalam kesendirian di dalam kandangnya. Meskipun demikian, Christian Aust, pengawas primata di Kebun Binatang Berlin, mengkonfirmasi bahwa Fatou masih menjalin hubungan yang baik dengan para penjaganya. Ia terkadang masih menunjukkan sifat keras kepala khas gorila, namun interaksi positif dengan manusia tetap terjaga.

Kehadiran Fatou di kebun binatang tidak hanya menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung yang penasaran, tetapi juga memegang peranan penting sebagai simbol dalam upaya konservasi spesies gorila. Lebih dari itu, kisah hidupnya memberikan wawasan berharga mengenai potensi umur panjang primata di lingkungan penangkaran yang terkontrol, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan dan perlindungan bagi hewan-hewan yang semakin rentan di alam liar. Perayaan ulang tahun Fatou ini menjadi pengingat akan dedikasi para profesional di kebun binatang dalam menjaga kesejahteraan satwa, bahkan di usia senja sekalipun, serta betapa berharganya setiap kehidupan yang ada di bawah perawatan mereka, terlepas dari asal-usulnya yang unik.





