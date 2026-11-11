FATF Perbarui Daftar Yurisdiksi Berisiko Tinggi Tanpa Perubahan

FATF tidak mengubah daftar black list pada pembaruan Oktober 2026, tetap menegaskan perlunya countermeasures terhadap DPRK dan Iran, serta menekankan pentingnya due diligence berbasis risiko.

FATF (Financial Action Task Force) mengumumkan pembaruan dua dokumen penting pada 11 November 2026, tanpa mengubah daftar yurisdiksi berisiko tinggi yang masuk black list. Pembaruan ini dihasilkan dari pertemuan plenary FATF di Paris, Prancis, pada 26-30 Oktober 2026.

Pembaruan Dokumen dan Mekanisme Penegakan

Dokumen yang diperbarui adalah High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action dan Jurisdictions under Increased Monitoring. FATF menegaskan bahwa kedua dokumen tersebut berfungsi sebagai panduan bagi anggota FATF, FATF-Style Regional Bodies, sektor jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi yurisdiksi dengan kelemahan strategis dalam sistem anti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Also read FIFPRO Umumkan FIFPRO Men's World XI 2026, Harry Kane dan Cristiano Ronaldo Tidak Masuk Daftar

FATF menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko, customer due diligence, dan enhanced due diligence dalam hubungan bisnis lintas negara. Dokumen ini juga menjadi acuan bagi langkah mitigasi risiko lainnya yang diimplementasikan oleh lembaga keuangan global.

Posisi DPRK dan Iran dalam Daftar Berisiko Tinggi

FATF menegaskan bahwa DPRK tetap menjadi ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan internasional, khususnya terkait risiko pendanaan proliferasi. Negara tersebut diharuskan menerapkan countermeasures secara efektif, termasuk menutup anak perusahaan atau kantor cabang bank di negara lain, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan perusahaan cangkang, transaksi lintas batas kompleks, aset virtual, dan teknik siber.

Advertisement

FATF juga menyoroti upaya DPRK untuk menghindari sanksi internasional melalui berbagai metode. Oleh karena itu, seluruh negara diminta untuk menilai risiko pendanaan proliferasi secara menyeluruh dan mempertimbangkan peningkatan risiko seiring dengan konektivitas keuangan yang semakin besar.

Di sisi lain, FATF mengakui upaya Iran untuk memperbaiki rezim anti pencucian uang, namun menilai bahwa Iran belum menyelesaikan sebagian besar komitmen dalam Action Plan sejak 2016. Meskipun Iran telah menyampaikan perkembangan terkait ratifikasi Konvensi Palermo dan Konvensi Pendanaan Terorisme, FATF menilai bahwa pengecualian atau pembatasan yang diajukan Iran terlalu luas, sehingga Iran tetap berada dalam daftar High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

FATF meminta seluruh negara untuk menerapkan countermeasures terhadap DPRK dan Iran, termasuk menolak pendirian cabang, anak perusahaan, atau kantor perwakilan lembaga keuangan dan penyedia jasa aset virtual yang berasal dari kedua negara tersebut. Negara juga diharuskan membatasi hubungan bisnis dan transaksi keuangan, termasuk transaksi aset virtual, berdasarkan pendekatan berbasis risiko.

FATF menegaskan bahwa negara-negara harus melarang pembentukan hubungan koresponden baru serta mewajibkan peninjauan berbasis risiko terhadap hubungan koresponden yang telah ada dengan lembaga keuangan dan VASP di DPRK dan Iran. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem keuangan internasional dan mencegah penyalahgunaan jaringan keuangan untuk tujuan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.

Advertisement

Dengan pembaruan ini, FATF menegaskan komitmennya untuk terus memantau kepatuhan terhadap penerapan sanksi keuangan yang ditargetkan kepada DPRK serta pelaksanaan langkah-langkah penanggulangan terhadap kedua negara. FATF juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam mengatasi risiko keuangan global yang terus berkembang.