Fasilitas dan Tunjangan Eks Wapres Gibran Rakabuming Raka Setelah Mundur

Rincian lengkap tunjangan, pensiun, dan fasilitas negara untuk Gibran Rakabuming Raka pasca pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden sesuai UU No 7 Tahun 1978.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Langkah hukum ini membuka pertanyaan publik mengenai hak-hak finansial dan fasilitas yang akan diterima oleh mantan pemimpin negara tersebut setelah mencabut mandatnya.

Landasan Hukum Hak Keuangan Wakil Presiden

Hak-hak keuangan dan administratif yang diperoleh Gibran Rakabuming Raka setelah berhenti dari jabatannya diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan atau Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar utama dalam menentukan besaran tunjangan, pensiun, dan fasilitas kenegaraan yang diserahkan kepada mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

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Rincian Pensiun dan Besaran Gaji Pokok

Sebagai mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat, Gibran berhak memperoleh pensiun dengan besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya. Gaji pokok untuk seorang wakil presiden dihitung berdasarkan pasal 2 Bab II UU No. 7 tahun 1978, yaitu sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2020, gaji pokok tertinggi pejabat negara, yang mencakup Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung, ditetapkan sebesar Rp5,04 juta per bulan. Dengan perhitungan tersebut, gaji pokok wakil presiden berada di angka Rp20,16 juta per bulan, sehingga pensiun pokok yang diterima Gibran adalah sebesar Rp20,16 juta per bulan. Pembayaran pensiun, tunjangan, dan biaya lainnya akan dimulai terhitung mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian secara hormat secara resmi生效.

Fasilitas Negara dan Biaya Perawatan Kesehatan

Selaside finansial berupa uang pensiun, mantan wakil presiden juga berhak atas fasilitas berupa sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut serta gaji pengemudi yang ditugaskan sepenuhnya ditanggung oleh negara, bukan oleh individu yang bersangkutan. Selain fasilitas transportasi, Gibran juga mendapatkan tunjangan-tunjangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri. Seluruh biaya perawatan kesehatan untuk Gibran Rakabuming Raka beserta anggota keluarganya juga menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan pasal 8 UU yang sama.

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Tanggung Jawab Pemeliharaan Rumah Dinas

Dalam hal perumahan, perlengkapan rumah hanya diberikan satu kali bersamaan dengan pemberian rumah dinas. Namun, setelah masa jabatan berakhir, tanggung jawab pemeliharaan rumah tersebut selanjutnya menjadi beban bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan fasilitas kendaraan di mana negara masih menanggung biaya operasional dan perawatan hingga batas waktu tertentu atau sesuai ketentuan lain yang berlaku. Status pemberhentian Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat karena Majelis Permusyawaratan Rakyat belum menetapkan secara tegas bahwa pengunduran diri tersebut adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Konsekuensi Status Hukum Terhadap Hak Pensiun

Penting untuk dicatat bahwa setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden secara default dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat. Status ini sangat krusial karena menentukan eligibility atau kelayakan seseorang untuk menerima seluruh paket hak keuangan, pensiun, dan fasilitas lainnya. Selama Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan pengunduran diri Gibran sebagai pemberhentian dengan hormat, maka ia secara otomatis berhak mendapatkan pensiun beserta tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Ketetapan ini memberikan kepastian hukum mengenai kelanjutan hak-hak finansial mantan wakil presiden pasca pencabutan mandat dari kursi kepresidenan Indonesia.