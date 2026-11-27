Operasi SAR Pongkor memasuki fase kritis akibat banjir di kedalaman 100 meter. Keluarga korban menunggu kepastian nasib para penambang di Gunung Butak, Bogor.

Operasi pencarian dan evakuasi korban kecelakaan tambang ilegal di kawasan Gunung Butak, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, resmi memasuki fase kritis pada Kamis (26/11/2026). Tim SAR menghadapi tantangan berat karena kondisi kedua lubang galian yang memiliki kedalaman hingga 100 meter berubah drastis setelah terendam banjir,迫使 personel memprioritaskan keselamatan diri sebelum melakukan langkah lebih lanjut ke dalam lubang.

Proses Evakuasi dan Kondisi Lubang Galian

Kepala Kantor SAR Kelas A Jakarta, Desiana Kartika Bahari, menegaskan bahwa akses masuk ke dalam lubang dinilai memiliki risiko tinggi akibat genangan air dan lumpur yang memenuhi area galian. Kecelakaan ini pertama kali terjadi pada Senin (23/11/2026) ketika sekelompok penambang emas ilegal masuk ke dalam lubang di sekitar aliran Kali Ciseureuh. Tim SAR baru menerima informasi adanya warga terjebak pada malam hari tersebut.

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Saat tim SAR tiba di lokasi sekitar subuh hari, Selasa (24/11/2026), warga dan penambang setempat telah melakukan evaluasi mandiri. Berdasarkan keterangan mereka, terjebaknya puluhan penambang terjadi di dua lubang galian terpisah yang berjarak 70 meter dan belum saling terhubung. Struktur kedua galian ini sangat terjal dan curam, dengan lebar celah masuk yang sangat sempit, yakni berkisar antara 30 hingga 50 sentimeter.

Desiana Kartika Bahari menjelaskan detail kondisi di dalam lubang. Galian A diperkirakan mencapai kedalaman lebih dari 100 meter hingga 150 meter, sedangkan galian B memiliki kedalaman sekitar 100 meter. Bagian dalam galian berbentuk berundak-undak menyerupai tangga dengan ketinggian sekitar 3 meter, sehingga korban tidak dapat berdiri tegak dan harus berjalan jongkok atau merayap untuk berpindah posisi.

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Kondisi penopang bagian atas galian hanya menggunakan kayu yang dinyatakan dalam kondisi mengkhawatirkan karena sudah lapuk. Hal ini diperparah oleh lokasi galian yang berada di dekat aliran kali, serta dugaan bahwa ini adalah galian baru. Air yang merembes dari celah dinding tanah mengalir deras dan meluap dengan cepat, menyulitkan upaya penyelamatan.

Posisi Pihak Terkait dan Desakan Audit Lingkungan

Sejumlah keluarga korban yang diduga masih berada di dalam lubang tambang emas Pongkor menunggu kepastian kabar dengan menanti di Pos Ante Mortem DVI Polda Jabar, dekat gerbang PT Antam UBPE Pongkor. Ketegangan kian memuncak di tengah ketidakpastian nasib para penambang yang terjebak di kedalaman hingga 80 meter.

Melky Nahar, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), menyoroti akar masalah dari tragedi ini. Ia menyebut bahwa pemerintah harus menyiapkan sumber ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi para penambang. Langkah ini diperlukan agar masyarakat tidak kembali terjebak dalam aktivitas penambangan ilegal yang berbahaya dan destruktif bagi lingkungan.

Di tingkat pusat, Pemerintah Indonesia didesak untuk melakukan audit lingkungan secara menyeluruh atas keberadaan tambang di wilayah Bogor, Jawa Barat. Desakan ini muncul agar kejadian meninggalnya belasan penambang emas ilegal di Kecamatan Nanggung tidak terulang di masa mendatang. Audit ini menjadi kunci untuk mengidentifikasi pelanggaran dan menegakkan hukum yang lebih ketat.

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Dampak Nyata bagi Korban dan Langkah Selanjutnya

Hingga Kamis (26/11/2026) sore, sebanyak 13 korban telah berhasil dievakuasi dari dua lubang galian. Pada proses pengangkatan jenazah pada malam sebelumnya, warga bersama relawan menggunakan tali baja demi mempermudah evakuasi. Medannya yang tebal dan kondisi jenazah yang terendam air memerlukan metode khusus yang tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Tim SAR mencatat terdapat 19 korban di lubang A dan 8 korban di lubang B. Namun demikian, data ini masih terus diverifikasi oleh petugas lapangan untuk memastikan keakuratan jumlah korban yang selamat maupun yang meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebagian korban diduga berkumpul di area tangga tempat logistik atau istirahat yang berada di kedalaman 70 hingga 80 meter.

Titik akses terakhir yang dapat dijangkau tim SAR pada malam sebelumnya berada di kedalaman 30 hingga 50 meter. Beberapa orang sempat keluar lebih awal ketika air yang merembes dari celah-celah dinding tanah mengalir sedikit demi sedikit. Sementara itu, sejumlah lainnya masih bertahan di dalam saat debit air meningkat dengan cepat, menciptakan situasi yang sangat mendesak bagi para penyelamat.