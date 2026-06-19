Farhad Abdullah, Direktur Departemen Wasit Uzbekistan di PSSI Arab Saudi, mengakhiri tugas setelah lima tahun. Laporan teknis diserahkan dan pengganti akan diumumkan. Musim lalu sempat kontroversial karena tuduhan wasit memihak Al-NassR dan Ronaldo.

Sepak bola Saudi akan mengalami perubahan di bagian wasit menjelang musim mendatang, setelah Farhad Abdullah , Direktur Departemen Wasit dari Uzbekistan, mengakhiri masa jabatannya di Federasi Sepak Bola Arab Saudi.

Ia memimpin Divisi Wasit selama lima tahun semenjak 2021, berupaya meningkatkan kualitas wasit melalui kursus dan ceramah teknis. Farhad mengucapkan pamatan melalui pesan suara kepada rekan-rekannya dan menyerahkan laporan teknis lengkap yang mencakup evaluasi serta catatan khusus. Penggantiannya akan diumumkan dalam waktu dekat, menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Manuel Navarro dari Swiss. Musim lalu diwarnai kontroversi karena tuduhan suporter Al-Ahli bahwa wasit memihak Al-Nassr dan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan penting.

Al-Nassr berhasil menjadi juara Liga Roshen setelah 7 tahun abstensi, menjadi gelar pertama Ronaldo sejak bergabung Januari 2023 setelah kontrak dengan Manchester United berakhir





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