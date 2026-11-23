Trailer resmi Doomsday mengungkap rekrutmen Steve Rogers oleh Fantastic Four untuk memimpin Avengers melawan Doctor Doom dalam konflik besar tahun 2026.

Trailer resmi film Doomsday yang dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026 telah dirilis secara resmi pada Senin, 23 November 2026, dengan mengungkap plot twist dramatis seputar kembalinya Steve Rogers. Dalam cuplikan tersebut, tim Fantastic Four disebutkan melakukan perjalanan waktu untuk menjemput Steve Rogers dan mengembalikannya ke garis waktu utama. Tujuan utama misi tersebut adalah agar Captain America dapat memimpin Avengers dalam menghadapi ancaman berat dari Doctor Doom.

Mekanisme Waktu dan Rekrutan Steve Rogers

Detail naratif terbaru ini mengaitkan peristiwa dalam Doomsday dengan adegan-adegan baru yang ditambahkan ke dalam AVENGERS: ENDGAME ENCORE. Versi tayang ulang film 2019 ini menyertakan empat adegan baru yang secara khusus terkait dengan plot Doomsday. Salah satu adegan baru tersebut memperlihatkan putra remaja dari pasangan Steve Rogers dan Peggy Carter, yang menjadi kunci identitas yang tersimpan.

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Selama proses Fantastic Four membawa Steve kembali ke masa kini, putra remaja pasangan tersebut secara tidak sengaja menyadari bahwa sang ayah adalah legenda Captain America. Pengungkapan identitas ini terjadi dalam konteks yang emosional dan menjadi momen penting dalam perkembangan karakter Steve Rogers yang kembali ke perhelatan sinema semesta Marvel setelah sebelumnya menghilang dari radar publik.

Pertempuran Besar dan Posisi Para Tokoh

Trailer juga menampilkan cuplikan yang lebih panjang mengenai pertempuran sengit antara Doctor Doom dan pasukan Sentinel melawan gabungan kekuatan Avengers serta X-Men. Dalam adegan klimaks tersebut, karakter Cyclops terlihat meneriakkan semboyan ikonik khas komik mereka, yaitu "To me, my X-Men", sebagai tanda pergerakan pasukan untuk menyerang. Sementara itu, Nightcrawler terlihat membantu evakuasi atau perpindahan posisi Gambit, Mystique, dan Beast ke medan perang utama.

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Kekuatan gabungan semakin diperkuat dengan kehadiran Mister Fantastic, Shang-Chi, Thor, dan Yelena Belova yang turut bergabung dalam lini depan pertempuran. Robert Downey Jr. kembali memerankan Doctor Doom sebagai varian Tony Stark atau Iron Man dari semesta lain, sebuah keputusan casting yang mengejutkan namun logis dalam konteks multiverse. Chris Evans juga kembali sebagai Steve Rogers, bergabung bersama Chris Hemsworth, Paul Rudd, Letitia Wright, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, dan Simu Liu.

Dampak Pasar dan Konsekuensi Sinematik

Kembalinya Chris Evans dan peran unik Robert Downey Jr. sebagai villain utama akan memberikan dampak signifikan terhadap ekspektasi pasar film tahun 2026. Daftar pemeran Fantastic Four juga diperkuat oleh Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, dan Ebon Moss-Bachrach yang membawa dinamika baru ke dalam tim tersebut. Hal ini menunjukkan strategi Marvel Studios untuk menggabungkan generasi lama dan baru dalam satu narasi kohesif.

Dari semesta X-Men versi Fox, kehadiran ikonik seperti Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn, Alan Cumming, dan Channing Tatum semakin memperkaya kompleksitas cerita. Integrasi elemen-elemen dari berbagai era dan semesta ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman sinematik yang mendalam bagi penggemar yang telah mengikuti perjalanan karakter-karakter tersebut selama bertahun-tahun.