Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) secara resmi mengumumkan pengunduran diri Peter Cklamovski sebagai pelatih tim nasional Malaysia. Ia digantikan oleh Bojan Hodak, yang dianggap sebagai kandidat kuat untuk memimpin tim nasional Malaysia.

Federasi Sepak Bola Malaysia ( FAM ) secara resmi mengumumkan pengunduran diri Peter Cklamovski sebagai pelatih tim nasional Malaysia. Ia digantikan oleh Bojan Hodak , yang dianggap sebagai kandidat kuat untuk memimpin tim nasional Malaysia.

Salford City, klub yang berkompetisi di Liga Dua Inggris, tidaklah sembarangan. Mereka diketahui dimiliki oleh sejumlah legenda Manchester United, termasuk Paul Scholes. Pengumuman resmi dilakukan Salford City pada Kamis, 18 Juni 2026. Kehadiran Cklamovski menjadi bagian dari proyek ambisius klub yang tengah berupaya meningkatkan daya saing mereka dalam perebutan tiket promosi.

Tak Ada Angin Tak Ada Hujan! Di FIFA Matchday pun Diam, Timnas Malaysia Berpisah dengan Pelatih Peter Cklamovski Dalam pernyataan pertamanya sebagai manajer baru Salford City, Cklamovski mengaku antusias menerima tantangan tersebut. Ia menilai visi yang dimiliki para pemilik klub sejalan dengan ambisinya sebagai pelatih. Saya di sini dengan kesempatan besar untuk melakukan sesuatu yang istimewa, dan ini merupakan tantangan besar.

Para pemilik memiliki ambisi yang tinggi, klub memiliki aspirasi besar untuk mencapai sesuatu yang istimewa dan itu sesuai dengan saya, kata Cklamovski di situs web resmi Salford. Penunjukan mantan pelatih Harimau Malaya itu juga mendapat dukungan penuh dari Paul Scholes. Legenda Manchester United tersebut menilai Cklamovski memiliki filosofi permainan yang sesuai dengan identitas yang ingin dibangun klub. Cklamovski membawa gaya sepak bola yang ingin kami saksikan - sepak bola menyerang yang menarik, ujar Scholes.

Tapi dia bukan hanya soal mencetak gol. Dia juga terobsesi dengan menjaga gawang tetap bersih. Dia ingin timnya tampil tanpa ampun dan memiliki identitas yang jelas - dan itu adalah sesuatu yang membuat kami bersemangat untuk menghadirkan ke klub ini, lanjutnya. Kepindahan Cklamovski terjadi di tengah perubahan besar yang sedang berlangsung di tubuh sepak bola Malaysia.

FAM sebelumnya telah mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan sejumlah figur penting dalam struktur tim nasional. Selain Cklamovski, pelatih Timnas Malaysia U-23 Nafuzi Zain juga dipastikan meninggalkan jabatannya. Situasi tersebut membuat persiapan Malaysia menuju turnamen regional dalam beberapa bulan ke depan menjadi sorotan. FAM kini menghadapi tantangan besar untuk menyusun ulang jajaran kepelatihan.

Langkah itu harus dilakukan dalam waktu singkat mengingat Kejuaraan ASEAN 2026 akan mulai bergulir pada 24 Juli mendatang





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