Faktor Genetik, Tidur, dan Peradangan Kronis Pengaruhi Kadar Kolesterol

Selain diet, faktor genetik, kualitas tidur, dan peradangan kronis dapat secara diam-diam mempengaruhi peningkatan kadar kolesterol dalam darah, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.

Jakarta (ANTARA) - Kadar kolesterol seringkali meningkat tanpa disadari dan tanpa gejala yang jelas. Peningkatan ini, jika dibiarkan, dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri, menyempitkan aliran darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke.

Selain faktor diet yang umum diketahui, terdapat beberapa faktor lain yang secara diam-diam dapat mempengaruhi peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Para ahli kardiologi menyoroti faktor genetika, kualitas tidur, dan peradangan kronis sebagai penyebab yang seringkali terabaikan. Dokter ahli jantung Bharat Sangani, MD dan Nathaniel Lebowitz MD, pada Jumat (1/5), menjelaskan bahwa faktor genetika memainkan peran penting dalam menentukan kadar kolesterol seseorang.

Sangani menekankan bahwa genetik, khususnya lipoprotein (a) atau Lp(a) yang tinggi, dapat meningkatkan risiko kardiovaskular bahkan ketika hasil pemeriksaan kolesterol rutin tampak normal. Kondisi bawaan seperti Lp(a) yang tinggi dapat secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung, terlepas dari gaya hidup sehat yang dijalani. Lp(a) adalah jenis partikel kolesterol yang sangat lengket, yang dapat memicu pembekuan darah dan peradangan di arteri. Partikel ini bertindak seperti lem yang memperkuat penumpukan plak.

Karena faktor genetika ini tidak responsif terhadap perubahan pola makan atau gaya hidup, Lebowitz menekankan pentingnya pemeriksaan kolesterol secara berkala untuk mendeteksi dan mengelola risiko yang terkait dengan peningkatan kadar kolesterol. Pemeriksaan rutin dapat membantu mengidentifikasi individu yang memiliki risiko genetik lebih tinggi dan memungkinkan intervensi dini untuk mengurangi potensi komplikasi. Kualitas tidur juga merupakan faktor penting yang sering diabaikan dalam kaitannya dengan kadar kolesterol.

Banyak orang tidak menyadari bahwa kurangnya istirahat yang berkualitas dapat mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur metabolisme, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perubahan yang tidak menguntungkan pada profil kolesterol. Lebowitz menjelaskan bahwa kurang tidur dapat meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol. Peningkatan kortisol dapat mengganggu pengaturan nafsu makan dan menciptakan efek domino pada keseimbangan lipida darah. Michelle Routhenstein, M.S.

, RD, CDCES menambahkan bahwa kadar kortisol yang tinggi dapat meningkatkan kadar kolesterol lipoprotein densitas rendah (LDL), yang sering disebut sebagai kolesterol jahat. Selain itu, peningkatan kortisol dapat mendorong penambahan berat badan dan mengganggu kemampuan tubuh untuk membersihkan kolesterol dari aliran darah. Oleh karena itu, mengupayakan kebiasaan tidur yang berkualitas harus menjadi prioritas dalam upaya mengelola kadar kolesterol dan menjaga kesehatan jantung secara keseluruhan.

Memastikan tidur yang cukup dan berkualitas dapat membantu menstabilkan hormon, mengatur nafsu makan, dan meningkatkan metabolisme lipid. Selain faktor genetika dan kualitas tidur, peradangan kronis juga dapat secara diam-diam mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh. Peradangan kronis, yang disebabkan oleh kondisi kesehatan lain seperti gangguan autoimun, penyakit gusi, atau infeksi kronis, dapat mengubah cara tubuh mengelola kolesterol dan meningkatkan risiko penumpukan plak di arteri.

Lebowitz menjelaskan bahwa peradangan yang terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan halus namun signifikan pada dinding arteri, serta mengubah cara tubuh memproses lemak. Seiring waktu, peradangan kronis dapat mempercepat proses aterosklerosis, yaitu pengerasan dan penyempitan arteri akibat penumpukan plak. Para ahli menekankan pentingnya pemeriksaan profil lemak lengkap secara berkala, penerapan pola tidur yang teratur dan berkualitas, penerapan pola hidup sehat yang mencakup diet seimbang dan olahraga teratur, serta manajemen stres yang efektif dalam upaya untuk mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh.

Dengan mengelola faktor-faktor ini, individu dapat secara proaktif mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Pemeriksaan rutin dan konsultasi dengan profesional kesehatan sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor risiko yang mungkin ada





