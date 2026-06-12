Fakta Mengejutkan Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG, Ternyata Penyetor Uang Atur Titik SPPG ke Sony Sonjaya

Kasus korupsi MBG kembali mencuat dengan munculnya tersangka baru Kombes Sumarni yang diduga menjadi penyetor uang untuk mengatur titik SPPG ke Sony Sonjaya. Pemerintah juga mengumumkan rencana pengurangan anggaran MBG sebesar Rp 268 triliun serta penataan ulang penerima manfaat.

Kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengejutkan publik dengan munculnya nama tersangka baru. Kombes Sumarni , seorang perwira menengah Polri, disebut-sebut dalam unggahan viral di media sosial sebagai pihak yang terlibat dalam pengaturan titik distribusi SPPG (Sentra Pemenuhan Pangan Gratis) untuk Sony Sonjaya .

Dalam unggahan tersebut, Kombes Sumarni diduga bertindak sebagai penyetor uang yang mengatur lokasi-lokasi SPPG agar menguntungkan pihak tertentu. Hal ini menambah panjang daftar oknum yang diduga terlibat dalam skandal korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026, mengemukakan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan tata kelola program MBG. Salah satu langkah yang diambil adalah pengurangan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 268 triliun untuk tahun 2026.

Namun, besaran pengurangan belum diputuskan karena masih menunggu perhitungan lebih cermat dari Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN). Prasetyo menegaskan bahwa penataan menyeluruh program ini ditargetkan selesai dalam satu bulan ke depan, dengan fokus pada peningkatan penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dalam dua pekan ke depan. Selain pengurangan anggaran, pemerintah juga melakukan refocusing penerima manfaat. Distribusi ke sekolah-sekolah yang tidak masuk prioritas akan dikurangi berdasarkan data dan prioritas nasional.

Langkah ini diambil untuk memastikan program MBG tepat sasaran dan efisien. Sementara itu, pihak kepolisian masih mendalami peran Kombes Sumarni dan keterkaitannya dengan Sony Sonjaya, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Publik menanti perkembangan lebih lanjut terkait pengungkapan kasus ini, yang diyakini melibatkan banyak pihak dari berbagai institusi





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