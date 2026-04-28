Fakta Mengejutkan di Balik Tabrakan Maut KRL dan KA Argo Bromo: Palang Pintu Buatan Warga

Investigasi mengungkap palang pintu di lokasi tabrakan KRL dan KA Argo Bromo di Bekasi Timur bukanlah palang pintu resmi, melainkan buatan warga. Kecelakaan ini bermula dari taksi listrik yang berhenti di rel dan menyebabkan rangkaian kejadian tragis.

Terungkap fakta mengejutkan di balik tragedi maut tabrakan Kereta Api (KA) Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Rel Listrik ( KRL ) di Stasiun Bekasi Timur .

Investigasi menunjukkan bahwa palang pintu di lokasi kejadian bukanlah palang pintu resmi yang disediakan oleh otoritas perkeretaapian, melainkan palang pintu buatan warga secara swadaya. Hal ini diungkapkan oleh Komisaris Polisi Sandhi Wiedyanoe, Kepala Seksi Pullahjianta Subdit Laka Ditgakkum Korlantas Polri. Ia menjelaskan bahwa palang pintu tersebut merupakan inisiatif masyarakat setempat untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api. Peristiwa tragis ini bermula ketika sebuah taksi listrik Green SM tiba-tiba berhenti di atas rel, tidak jauh dari Stasiun Bekasi Timur.

Taksi tersebut kemudian tertemper oleh KRL yang melaju dari arah Cikarang menuju Jakarta. Dampak benturan awal menyebabkan KRL terhenti di tengah jalur. Warga sekitar sempat berusaha mengevakuasi kendaraan dari lintasan, namun situasi dengan cepat memburuk. Pada saat yang sama, sebuah rangkaian KRL dari arah berlawanan tertahan di Stasiun Bekasi Timur karena adanya gangguan pada jalur.

Malang tak dapat ditolak, KA Argo Bromo Anggrek yang datang kemudian menghantam rangkaian KRL yang tertahan tersebut. Polisi menekankan pentingnya keberadaan palang pintu resmi di perlintasan sebidang, terutama di lokasi-lokasi rawan seperti tempat kejadian. Sopir taksi yang terlibat dalam insiden dilaporkan selamat, meskipun sempat tertemper kereta, dan kini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai penyebab pasti kecelakaan.

Pihak Green SM Indonesia telah merilis pernyataan resmi yang menyampaikan duka mendalam dan belasungkawa kepada keluarga korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Mereka juga menyatakan akan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang dalam proses investigasi. Sementara itu, proses identifikasi korban terus dilakukan, dan daftar nama korban meninggal dunia dan luka-luka terus diperbarui. Kecelakaan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai sistem keselamatan kereta api, terutama mengapa kereta tidak dapat mengerem mendadak untuk mencegah kecelakaan.

Selain itu, insiden ini terjadi di tengah kemacetan parah akibat kebakaran mobil di Tol Dalkot arah Cawang, menambah kesuraman suasana di wilayah tersebut. Investigasi mendalam terus dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta dan penyebab tragedi ini, serta untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan.

