Pada tahun 2026, tim nasional Inggris, Three Lions, menunjukkan kekuatan yang luar biasa di Piala Dunia. Namun, di balik kekuatan ini, ada fakta menarik bahwa sebagian besar pemain mereka sebenarnya memiliki peluang membela negara lain sebelum akhirnya memilih Inggris.

Pada tahun 2026, tim nasional Inggris, Three Lions , menunjukkan kekuatan yang luar biasa di Piala Dunia. Namun, di balik kekuatan ini, ada fakta menarik bahwa sebagian besar pemain mereka sebenarnya memiliki peluang membela negara lain sebelum akhirnya memilih Inggris.

Contohnya, pemain Aston Villa, Konsa, memiliki hubungan keluarga dengan Republik Demokratik Kongo melalui ayahnya, serta Angola melalui ibunya. Bahkan, ia sempat dikaitkan dengan Portugal karena akar keluarganya dari Angola. Sementara itu, bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, memiliki hak membela Republik Irlandia melalui kakek-neneknya, serta memiliki hubungan keluarga dengan Kenya dari pihak ibu. Pada laga Portugal kontra Republik Demokratik Kongo, nyanyian Lionel Messi terdengar, sementara Cristiano Ronaldo gagal bersinar.

Daftar 48 pemain paling berharga dari 48 peserta Piala Dunia 2026 menempatkan Lamine Yamal dan Erling Haaland di posisi teratas dengan nilai pasar mencapai Rp3,5 triliun. Media Portugal mengkritik Cristiano Ronaldo usai Portugal ditahan Kongo 1-1 di Piala Dunia 2026. Ronaldo yang bermain 90 menit dinilai minim kontribusi. Media Portugal menilai Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya tampil biasa saja saat ditahan Republik Demokratik Kongo 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026.

Ghana bersusah payah untuk menaklukkan Panama 1-0 dalam laga pertama mereka di Piala Dunia 2026. Mereka tak diperkuat oleh mantan gelandang Arsenal, Thomas Partey. Kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, angkat bicara usai Selecao das Quinas ditahan imbang Republik Demokratik Kongo 1-1 pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 juga menghadirkan kejutan, dengan Norwegia dan Argentina sukses memimpin grup usai meraih kemenangan impresif, membuat persaingan menuju fase gugur.

Usia 41 tahun 132 hari, Cristiano Ronaldo mencetak rekor pemain lapangan tertua starter di Piala Dunia 2026 saat Portugal buka kampanye lawan DR Kongo di Houston. Pemerintahan Donald Trump dilaporkan menolak memberikan dokumen nota kesepahaman (MoU) damai dengan Iran kepada Israel karena khawatir dibocorkan oleh Netanyahu. Pada akhirnya, setiap kritik dan perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika organisasi kader. Namun, perlu diingat bahwa setiap kritik seharusnya dapat digunakan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang





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Piala Dunia 2026 Three Lions Cristiano Ronaldo Lionel Messi Konsa Republik Demokratik Kongo Angola Republik Irlandia Kenya

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