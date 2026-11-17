Liputan6.com membantah klaim viral Luhut Binsar Pandjaitan mencabut kewarganegaraan warga yang tidak bayar pajak. Pernyataan tersebut terbukti palsu dan merupakan hoaks yang tidak berdasar.

Tim Cek Fakta Liputan6.com telah mengonfirmasi bahwa klaim viral yang menyebutkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akan mencabut status WNI bagi rakyat yang tidak membayar pajak adalah informasi palsu. Klaim ini pertama kali beredar secara luas di media sosial Facebook pada tanggal 28 Juli 2026 dengan narasi yang provokatif dan menyesatkan.

Klaim Viral Pembatalan Status WNI Dibantah

Dalam unggahan video yang menyebar pada akhir Juli 2026, terdapat kutipan teks yang menyatakan Luhut meminta rakyat bekerja keras untuk membayar pajak dan mengancam akan mencabut status kewarganegaraan serta mengusir mereka ke negara lain jika enggan membayar. Klaim ini mengaitkan Luhut dengan ancaman kehilangan identitas kebangsaan yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

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Analisis Kebenaran Pernyataan Luhut

Investigasi mendalam oleh tim jurnalis menemukan bahwa video tersebut merupakan pemalsuan konteks atau deepfake. Pernyataan Luhut yang asli sebenarnya membahas program bantuan dana hibah, bukan ancaman pencabutan kewarganegaraan. Dalam rekaman aslinya, Luhut mendampingi anggota DEN Chatib Basri dan Hario Seto untuk menyampaikan informasi mengenai pendaftaran data warga.

Narasi Palsu Tentang Ijazah Gibran

Selain hoaks terkait pajak, beredar pula klaim palsu lain yang mengaitkan Luhut Binsar Pandjaitan dengan kasus ijazah Gibran Rakabuming Raka. Postingan yang diunggah di Facebook pada 14 November 2026 secara keliru menyebutkan bahwa Luhut akan mengajukan bukti foto kopi ijazah ke Mahkamah Internasional. Fakta membuktikan klaim yurisdiksi internasional tersebut tidak berdasar dan merupakan bagian dari disinformasi politik.

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Peran Cek Fakta Liputan6.com

Liputan6.com sejak resmi bergabung dengan International Fact Checking Network (IFCN) pada 2 Juli 2018 dan menjadi mitra Facebook telah aktif melakukan verifikasi. Kanal Cek Fakta didirikan untuk melawan pembodohan melalui literasi media yang independen. Verifikasi ini memastikan masyarakat tidak termakan narasi hitam putih yang memecah belah.

Panggilan untuk Literasi Media

Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum membagikan konten, terutama yang menyertakan nama tokoh publik dan ancaman hukum. Kolaborasi dengan pihak manapun tidak mempengaruhi independensi tim pengecekan fakta. Laporan hoaks dapat langsung disampaikan melalui email resmi untuk ditindaklanjuti oleh tim investigasi profesional.