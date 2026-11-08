Fakta Fakta Hoaks Viral Klaim Foto Ibu Anak dan Video Erupsi Semeru

Cek Fakta Liputan6.com membantah klaim hoaks viral terkait foto ibu anak tertimbun abu dan video erupsi Gunung Semeru disertai air terjun yang beredar di media sosial.

Laporan investigasi mendalam dari Cek Fakta Liputan6.com menyingkap kebenaran di balik berbagai klaim viral yang beredar luas di platform media sosial mengenai letusan Gunung Semeru. Tim verifikasi menemukan bahwa beberapa narasi sensitif yang memicu kepanikan publik, termasuk klaim foto tragis dan video fenomena alam yang mustahil, sepenuhnya tidak berdasar dan dikategorikan sebagai konten hoaks yang menyesatkan. Penelaahan ini dilakukan dengan saksama untuk memastikan bahwa masyarakat tidak tertipu oleh informasi palsu yang mengutamakan sensasi di atas fakta, sekaligus melindungi integritas data publik terkait aktivitas vulkanik.

Penolakan Klaim Foto Ibu Anak Tertimbun Abu

Klaim foto ibu dan anak ditemukan tertimbun abu vulkanik Gunung Semeru dinyatakan tidak benar oleh tim investigasi setelah melakukan analisis teknis terhadap gambar yang beredar. Informasi palsu ini awalnya diunggah oleh sebuah akun Facebook pada tanggal 7 Desember 2021, tepatnya dalam bentuk tangkapan layar yang menampilkan objek visual tampak seperti tubuh yang menyatu dengan permukaan tanah berpasir. Untuk menarik perhatian pembaca dan memicu emosi, gambar tersebut ditambahkan dengan teks bernada duka cita berbunyi Pilu Jenazah Ibu dan Anak ini Ditemukan Berpelukan Tertimbun Abu Vulkanik di salah satu bagiannya.

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Pemeriksaan mendalam menunjukkan bahwa objek visual dalam foto tersebut tidak merepresentasikan jenazah manusia yang tertimbun material vulkanik, melainkan merupakan interpretasi visual yang keliru atau manipulasi digital. Lingkaran merah yang terlihat pada gambar bukanlah indikator penanda lokasi tubuh, melainkan elemen grafis yang ditambahkan untuk menyimpangkan fokus pembaca. Tim Cek Fakta Liputan6.com menegaskan bahwa tidak ada bukti valid yang mendukung adanya temuan jenazah ibu dan anak dalam kondisi berpelukan di area Gunung Semeru pada periode tersebut, sehingga klaim tersebut harus dibantah secara tegas sebagai informasi palsu.

Bantahan Video Bocoran Lahar Mengalir dari Tengah

Klaim video Gunung Semeru bocor lahar mengalir dari tengah juga dibuktikan tidak akurat setelah ditelusuri asal usul dan konten visualnya. Informasi video ini menyebar melalui aplikasi percakapan pesan instan WhatsApp dengan narasi yang mengklaim adanya letusan yang melepaskan lahar panas dari bagian tengah gunung. Namun, analisis frame demi frame menunjukkan bahwa klip tersebut hanya menampilkan kepulan asap putih yang naik ke atmosfer dari puncak gunung, bukan aliran material cair atau lava yang membahayakan.

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Perbedaan mendasar antara asap vulkanik dan aliran lahar sangat jelas dilihat dari tekstur dan gerakan partikel. Asap terdiri dari gas dan partikel debu halus yang tersebar luas di udara, sedangkan lahar merupakan aliran lumpur atau batuan cair yang mengalir deras di permukaan tanah. Klaim bahwa lahar mengalir dari tengah gunung tidak didukung oleh visual apa pun dalam video tersebut, dan interpretasi ini semata-mata merupakan kekeliruan subjektif dari pihak yang menyebarkan konten. Oleh karena itu, narasi yang menghubungkan gambar asap tersebut dengan bencana aliran lahar dari pusat gunung diklasifikasikan sebagai informasi yang tidak benar.

Klaim Video Erupsi Bersama Air Terjun Tidak Valid

Klaim video erupsi Gunung Semeru disertai air terjun yang diunggah oleh seorang pengguna Twitter pada 7 Desember 2021 juga dinyatakan salah secara fakta. Video tersebut menampilkan pemandangan gunung dengan aktivitas erupsi yang ditandai dengan keluarnya kepulan asap tebal ke langit, namun di bagian dasar atau kaki gunung terlihat adanya aliran air yang menjuntai vertikal yang dikaitkan dengan fenomena erupsi tersebut.

Penjelasan ilmiah dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa aliran air yang terlihat dalam video tersebut hanyalah air terjun alami yang ada di sekitar kawasan lereng Gunung Semeru, bukan hasil sampingan dari letusan gunung berapi. Erupsi vulkanik memang dapat menyebabkan perubahan hidrologi lokal, tetapi tidak menciptakan air terjun secara instan atau menyebabkannya sebagai bagian langsung dari proses pelepasan energi gunung. Menghubungkan air terjun statis dengan aktivitas erupsi aktif adalah kesalahan logika yang membuat klaim tersebut menjadi hoaks yang mudah dibantah dengan pengetahuan geografi dasar.

Peran Jurnalistik Verifikasi dan Literasi Media

Upaya melawan hoaks sama halnya dengan melawan pembodohan yang bertujuan meningkatkan kecerdasan dan kewaspadaan masyarakat terhadap informasi digital. Hal tersebut menjadi landasan utama bagi tim Cek Fakta Liputan6.com untuk terus aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas sejak resmi meluncurkan Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada tahun 2018. Komitmen ini ditunjukkan dengan keanggotaan penuh sejak tanggal 2 Juli 2018 dalam International Fact Checking Network atau IFCN yang merupakan badan internasional standar verifikasi fakta.

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Sebagai mitra kerja sama dengan Facebook, tim verifikasi juga menjadi bagian integral dari inisiatif cekfakta.com untuk memitigasi penyebaran disinformasi di platform jejaring sosial. Independensi editorial tetap dijaga ketat karena kerja sama dengan pihak manapun tidak akan mempengaruhi objektivitas dan kredibilitas laporan yang diterbitkan. Jika masyarakat memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, bisa mengirimkan bukti klaim melalui email resmi di alamat cekfakta.liputan6@kly.id untuk ditindaklanjuti oleh tim ahli sesuai standar jurnalisme yang berlaku.

Konteks Letusan dan Pergerakan Abu Vulkanik

Di tengah gempuran informasi palsu, laporan aktual mengenai aktivitas Gunung Semeru mencatat peristiwa erupsi yang terjadi dini hari dengan implikasi nyata terhadap lingkungan sekitar. Letusan tersebut menyebabkan awan panas dan abu vulkanik tersebar luas ke arah barat daya, mengancam wilayah pemukiman dan jalur penerbangan di sekitar kaki gunung. Kecepatan dan arah pergerakan abu vulkanik ini dipantau ketat oleh petugas Gunung Api Centre karena potensinya untuk mengganggu aktivitas sehari-hari warga.

Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk tidak terpancing oleh isu-isu viral yang tidak memiliki dasar fakta yang jelas, melainkan mengandalkan informasi resmi dari instansi terkait. Kewaspadaan terhadap konten palsu harus dibarengi dengan pemahaman yang benar tentang proses vulkanik, sehingga reaksi masyarakat terhadap peringatan dini atau imbauan evakuasi dapat dilakukan dengan tepat dan rasional. Literasi media yang baik akan membantu mencegah kepanikan massal yang sering kali lebih berbahaya daripada fenomena alam itu sendiri ketika disalahartikan oleh narasi palsu.