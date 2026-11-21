Liputan6.com membantah berbagai klaim hoaks terkait Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang diklaim membeli koin lama, pindah ke PSI, dan memberikan bantuan tunai. Simak rinciannya.

Liputan6.com melakukan verifikasi mendalam terhadap berbagai klaim viral yang menyebutkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terlibat dalam transaksi koin kuno, pindah ke partai politik, hingga membagikan bantuan tunai. Verifikasi ini menjadi penting mengingat marasnya konten menyesatkan yang menargetkan publik di media sosial Facebook. Konten-konten tersebut beredar dengan klaim-klaim spesifik yang memerlukan klarifikasi segera agar masyarakat tidak tertipu.

Klaim Pembelian Koin Kuno di Facebook

Klaim pertama yang diverifikasi adalah video yang beredar pada tanggal 13 November 2026, yang menunjukkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi siap membeli koin kuno. Dalam rekaman video tersebut, sosok yang menyerupai Dedi Mulyadi mengklaim sebagai Ketua Kolektor Koin Kuno dan menawarkan harga tinggi bagi warga yang menyimpan uang kertas tahun lama. Video tersebut menyertakan janji untuk dijemput oleh timnya di manapun lokasi pemilik koin berada.

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Tim Cek Fakta Liputan6.com mengonfirmasi bahwa klaim ini adalah konten palsu. Tidak ada catatan resmi atau pengumuman valid dari Kantor Gubernur Jawa Barat mengenai inisiatif pembelian koin kuno oleh Dedi Mulyadi. Video tersebut telah diidentifikasi sebagai rekayasa digital atau penggalan video yang disalahtafsirkan untuk tujuan penipuan.

Klaim Pindah Ke PSI Untuk Pilpres 2029

Hoaks kedua muncul dalam bentuk postingan video yang mengklaim Dedi Mulyadi telah resmi pindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Postingan ini tersebar luas di media sosial sejak beberapa waktu lalu, dengan salah satu akun mengunggahnya di Facebook pada tanggal 19 November 2026. Video tersebut menampilkan sosok Dedi Mulyadi menyerahkan map berwarna putih yang bertuliskan logo PSI kepada Raja Juli Antoni.

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Liputan6.com menegaskan bahwa informasi mengenai kepindahannya ke PSI adalah tidak benar. Hingga saat ini, Dedi Mulyadi belum mengumumkan langkah politik apa pun terkait perpindahan afiliasi partainya. Video tersebut hanyalah manipulasi konten visual yang dirancang untuk menciptakan narasi politik yang menyesatkan menjelang pemilihan presiden tahun 2029.

Klaim Bantuan Tunai 20 Juta Rupiah

Salah satu hoaks paling berbahaya adalah klaim foto dan teks yang menyebar di Facebook pada tanggal 2 September 2026. Pengumuman tersebut mengklaim bahwa Dedi Mulyadi akan memberikan bantuan sebesar Rp 20 juta untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mendaftar. Teks dalam klaim tersebut menggunakan bahasa yang emosional, menyatakan bahwa bantuan ini gratis tanpa biaya apapun dan melarang calon penerima mengeluarkan uang sedikit pun.

Klaim pembagian bantuan tunai sebesar Rp 20 juta untuk seluruh rakyat Indonesia ini telah dibantah sebagai penipuan. Tidak ada program resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau instansi manapun yang mengizinkan distribusi bantuan tunai secara acak melalui media sosial. Klaim ini merupakan skema klasik penipuan online yang bertujuan mencuri data pribadi dan memeras korban.

Upaya Literasi Media Dan Fact Checking

Liputan6.com menegaskan bahwa melawan hoaks sama dengan melawan pembodohan. Hal inilah yang menjadi dasar didirikannya Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada tahun 2018. Sejak saat itu, tim ini aktif memberikan literasi media kepada masyarakat luas untuk melawan penyebaran informasi palsu. Aktivitas ini bertujuan untuk melindungi integritas informasi di ruang digital Indonesia.

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Sejak tanggal 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com telah bergabung dalam International Fact Checking Network atau IFCN. Kerjasama ini menjadikan mereka sebagai partner resmi Facebook dalam menangani hoaks. Selain itu, mereka juga menjadi bagian dari inisiatif cekfakta.com untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat.

Posisi Resmi Dan Langkah Selanjutnya

Hasil penelusuran terbaru menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi masih menjadi figur yang paling banyak dipilih dalam survei, namun belum tentu akan maju sebagai capres tahun 2029. Liputan6.com menekankan bahwa kerjasama dengan pihak manapun tidak akan mempengaruhi independensi mereka dalam melakukan verifikasi fakta.

Bagi masyarakat yang memiliki informasi seputar hoaks dan ingin ditelusuri, mereka dapat menyampaikan laporan melalui email resmi di cekfakta.liputan6@kly.id. Masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap konten-konten yang menjanjikan imbalan material tanpa proses yang jelas dan menghindari penyebaran informasi yang belum diverifikasi kebenarannya.