Fakta Check Klaim Video Demo Mahasiswa UI dan Mako Brimob Dibakar

Liputan6.com melalui tim Cek Fakta menyelidiki dua klaim video yang viral di media sosial: situasi demo mahasiswa UI Jakarta 12 Juni 2026 dan video Mako Brimob terbakar setelah demo ricuh pada 4 September 2025. Artikel ini mengungkap temuan investigasi, including konten asli, konteks, serta kebenaran atau kebohongan kedua klaim tersebut.

Danskberita Fakta Liputan6 .com meneliti klaim video yang beredar di media sosial terkait situasi demonstrasi mahasiswa UI di Jakarta pada 12 Juni 2026. Klaim tersebut menampilkan kerumunan di ruangan terbuka dengan latar belakang bangunan bertingkat, sementara di bagian atas terdapat tulisan dan kepulan asap hitam.

Dalam video terlihat dua mobil merah yang melintasi kerumunan menuju arah asap tersebut. Mahasiswa UI turun ke jalan untuk demo di gedung DPR dengan tujuan mencegah tercipta Indonesia gelap. Diberikan apresiasi untuk aktivis BEM UI yang mewakili aspirasi masyarakat, diharapkan hasilnya maksimal dan semua tuntutan dapat tercapai. Tim Fakta Liputan6.com menemukan postingan artikel yang menyebutkan demonstrasi mahasiswa di Jakarta menuntut Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan pada 20 April 2026.

Postingan tersebut beredar sejak tengah pekan. Unggahan tersebut menyertakan tangkapan layar dengan teks Demo para Mahasiswa di Jakarta menuntut Prabowo dan Gibran segera di makzulkan dan Jokowi di nepalkan. Konten berisi komentar dari akun dengan hashtag #TERMUL, menyebut Jokowi sebagai mantan presiden terbaik, namun melontarkan kritik karena demonstrasi yang dialaminya. Laun, Fact Checking Liputan6.com juga memeriksa klaim video mengenai penampakan gedung Mako Brimob terbakar massa setelah demo ricuh, diunggah pada 4 September 2025.

Video tersebut memperlihatkan bangunan bertingkat dengan berbagai benda berserakan, sejumlah orang, serta beberapa kendaraan yang rusak dan hangus terbakar. Keterangan video menyebutkan pejabat vs rakyat menjadi sejarah dengan tagar #bupati_pati #demonstrasi #game_perang #husen #yayak_gundul #polri #TNI #gubernur_pati #prabowo #gibran. Kedua klaim tersebut memerlukan verifikasi fakta





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