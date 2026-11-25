Fajar Ihsanudin berhadapan dengan Persibo Bojonegoro di laga Putra Sang Fajar FC, mengejar kemenangan keempat beruntun di Liga Nusantara 2026/27.

Pertandingan antara Putra Sang Fajar FC dan Persibo Bojonegoro pada pekan keempat Grup B Liga Nusantara 2026/27 akan menjadi momen emosional bagi gelandang muda Fajar Ihsanudin. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Soepriadi, Kota Blitar, pada Kamis 26 November.

Fajar Ihsanudin Wajah Baru Laskar Angling Darma

Fajar Ihsanudin, yang kini berusia 22 tahun, akan menghadapi tim yang pernah menjadi bagian dari karier masa lalunya. Pemain jebolan Persib Bandung U-20 ini sebelumnya memperkuat skuad Persibo Bojonegoro atau Laskar Angling Darma selama musim lalu. Kehadirannya di sisi lain lapangan membawa dimensi khusus bagi pertandingan tersebut.

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Sebagai pemain yang kini membela Putra Sang Fajar FC, Fajar menyadari betul strategi dan mentalitas mantan rekan-rekannya. Pengalaman bermain bersama Persibo Bojonegoro sebelumnya memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika permainan lawan. Hal ini tentu menjadi nilai tambah strategis dalam menghadapi tim yang sebelumnya ia bela.

Putra Sang Fajar FC Ingin Pertahankan Dominasi Grup B

Putra Sang Fajar FC sedang menikmati performa luar biasa di awal musim Liga Nusantara 2026/27. Tim besutan pelatih Agus Sugeng Riyanto ini berhasil meraih tiga kemenangan beruntun dalam tiga laga pertama yang dimainkan. Dengan koleksi sembilan poin saat ini, mereka belum kehilangan angka sama sekali di babak grup.

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Pencapaian ini menempatkan Putra Sang Fajar FC di puncak klasemen sementara Grup B. Tim ingin mempertahankan dominasi ini dengan merebut tiga poin penuh dari pertandingan melawan Persibo Bojonegoro. Kemenangan keempat secara beruntun akan menjadi modal mental yang sangat berharga bagi kesinambungan performa tim.

Johan Yoga Utama Jadi Tumpuan Serangan Utama

Kekuatan serangan Putra Sang Fajar FC saat ini ditopang oleh produktivitas lini depan yang efisien. Striker senior Johan Yoga Utama saat ini menjadi top skor dengan koleksi empat gol. Catatan pencetak gol terbanyak ini menjadi aset vital bagi tim untuk menembus pertahanan lawan.

Produktivitas Johan Yoga Utama memberikan tekanan strategis yang signifikan bagi setiap pertahanan yang dihadapi Putra Sang Fajar FC. Kombinasi antara pengalaman Johan dan semangat gelandang muda seperti Fajar Ihsanudin menciptakan keseimbangan yang sulit diprediksi oleh lawan.

Konsentrasi Penuh dalam Menghadapi Mantan Klub

Meski membawa nostalgia pertemuan dengan mantan klub, Fajar Ihsanudin menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada pencapaian hasil positif untuk tim. Ia tidak ingin larut dalam ingatan masa lalu tetapi lebih memilih memusatkan energi pada kontribusi maksimal demi meraih kemenangan keempat beruntun.

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Hasil positif dalam laga di Stadion Gelora Soepriadi tidak hanya soal rekam jejak pribadi Fajar, tetapi juga strategi kolektif untuk menjaga posisi tim di papan atas klasemen. Persibo Bojonegoro akan menjadi pengingat penting bahwa persaingan di Liga Nusantara 2026/27 tetap menuntut konsentrasi penuh dari seluruh pemain Putra Sang Fajar FC.