Fajar/Fikri Tampil Dominan dan Raih Kemenangan Dramatis di Singapore Open 2026

Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri sukses comeback dari titik kritis dan menang meyakinkan atas lawan Denmark di Singapore Open 2026.

Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri mencatat comeback dramatis di Singapore Open 2026 . Melawan lawan Denmark yang kuat, mereka tampil dominan dengan kemenangan 21-13 dan 21-12.

Kemenangan ini terasa spesial karena lawan mereka tengat menjuluki kepercayaan diri tinggi setelah menjadi juara Malaysia Masters. Fajar mengungkapkan mereka menyiapkan pola permainan khusus untuk menekan agresivitas Denmark. Strategi tersebut berjalan efektif sepanjang pertandingan. Selain taktik, Fajar menilai ketenangan menjadi faktor kunci.

Mereka tidak terburu-buru dan membangun poin dengan sabar. Fikri menambahkan fokus utama adalah membendung servis lawan yang selalu merugikan mereka di turnamen sebelumnya. Kemenangan ini membawa mereka ke babak delapan besar. Di babak berikutnya, mereka akan menghadapi pasangan Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Fajar mengaku sudah mengenal karakter permainan Malaysia yang matang dan jarang kesalahan. Pelatih akan menganalisis video permainan lawan. Meski tekanan sebagai unggulan ketiga selalu ada, Fikri bertekad mengubahnya menjadi motivasi agar lebih siap menghadapi lawan manapun





