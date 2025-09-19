Fajar/Fikri Melaju ke Semifinal China Masters 2025, Indonesia Sisakan Satu Wakil

Pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menjadi satu-satunya harapan Indonesia di semifinal China Masters 2025. Mereka berhasil mengalahkan ganda putra Malaysia dan akan menghadapi wakil Korea Selatan. Sementara itu, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Putri Kusuma Wardani harus terhenti langkahnya.

jpnn.com - Indonesia hanya mampu mengirimkan satu wakil ke babak semifinal turnamen China Masters 2025 . Harapan Merah Putih kini berada di pundak pasangan ganda putra Fajar Alfian / Muhammad Shohibul Fikri . Mereka berhasil melaju ke empat besar setelah menunjukkan performa gemilang dengan mengalahkan ganda putra Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, dalam pertandingan yang berlangsung di Shenzhen Arena, Jumat (19/9). Fajar/Fikri berhasil mengamankan kemenangan dengan skor akhir 21-16 dan 21-11.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi pasangan juara China Open 2025 tersebut untuk menghadapi tantangan berat di babak semifinal. Lawan yang sudah menanti mereka adalah pasangan ganda putra Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae. Pertandingan semifinal ini dipastikan akan menjadi laga yang sangat menarik untuk disaksikan oleh para penggemar bulu tangkis di seluruh dunia, mengingat rekam jejak kedua pasangan yang sama-sama memiliki kualitas permainan yang mumpuni dan selalu menampilkan permainan yang penuh determinasi. Pertemuan Fajar/Fikri dengan Kim/Seo akan menjadi ujian berat bagi wakil Indonesia untuk dapat melaju ke babak final. Performa Fajar/Fikri di turnamen ini juga menjadi sorotan utama karena mereka adalah satu-satunya harapan Indonesia di sektor ganda putra, setelah pasangan-pasangan lainnya harus terhenti langkahnya di babak sebelumnya.Sayangnya, keberhasilan Fajar/Fikri tidak dapat diikuti oleh rekan senegara mereka, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. Pasangan ganda putra Indonesia ini harus mengakui keunggulan ganda putra Malaysia lainnya, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Leo/Bagas harus mengakui keunggulan lawan mereka setelah berjuang keras dalam dua set yang sengit. Skor akhir menunjukkan kekalahan Leo/Bagas dengan skor 19-21 dan 18-21. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan berat bagi tim Indonesia, karena mereka kehilangan satu lagi wakil terbaiknya di sektor ganda putra. Selain itu, di sektor tunggal putri, langkah pebulu tangkis muda berbakat Indonesia, Putri Kusuma Wardani, juga harus terhenti di babak perempat final. Putri harus mengakui keunggulan pemain tunggal putri Jepang yang juga merupakan unggulan, Akane Yamaguchi. Putri Kusuma Wardani menunjukkan perjuangan yang luar biasa, namun akhirnya harus mengakui keunggulan Akane Yamaguchi dengan skor 14-21 dan 11-21. Kegagalan Putri Kusuma Wardani melaju ke babak semifinal juga menjadi catatan penting bagi evaluasi tim pelatih untuk meningkatkan performa para pemain di sektor tunggal putri.Jadwal pertandingan semifinal China Masters 2025 akan digelar pada hari Sabtu (19/9) di Shenzhen Arena, mulai pukul 12.00 WIB. Para penggemar bulu tangkis di Tanah Air dapat menyaksikan laga seru ini melalui layanan streaming di Vidio.com atau melalui layar kaca TVRI Sport. Antusiasme para penggemar bulu tangkis Indonesia terhadap turnamen ini sangat tinggi, terutama setelah melihat penampilan gemilang Fajar/Fikri. Diharapkan, Fajar/Fikri dapat tampil maksimal dan memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada Fajar/Fikri dalam menghadapi laga krusial di babak semifinal. Perjalanan mereka di China Masters 2025 ini menjadi bukti nyata bahwa bulu tangkis Indonesia memiliki potensi yang besar, meskipun persaingan di tingkat internasional semakin ketat. Kemenangan Fajar/Fikri menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk meraih gelar juara di turnamen bergengsi ini





