Fajar/Fikri Melaju ke Semifinal Badminton Asia Championships 2026 Usai Kalahkan Ganda Putra Taiwan

Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, berhasil melaju ke semifinal Badminton Asia Championships (BAC) 2026 setelah mengalahkan pasangan Taiwan, Lee Fang-Chih dan Lee Fang-Jen. Strategi matang dan komunikasi yang baik menjadi kunci kemenangan mereka.

Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri menunjukkan performa gemilang di perempat final Badminton Asia Championships (BAC) 2026, berhasil mengalahkan pasangan ganda putra Taiwan, Lee Fang-Chih dan Lee Fang-Jen. Pertandingan yang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center China pada Jumat, 10 April 2026 ini menyaksikan Fajar/Fikri tampil dominan, menyelesaikan laga dalam dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-18.

Kemenangan ini mengantarkan mereka ke babak semifinal, membuka peluang untuk meraih gelar juara di turnamen bergengsi ini. Fajar Alfian, dalam pernyataannya setelah pertandingan, mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan persiapan matang dengan mempelajari pola permainan lawan. Pengamatan mendalam terhadap kelebihan dan kelemahan pasangan Taiwan menjadi kunci strategi yang diterapkan di lapangan. Strategi ini terbukti efektif, memungkinkan Fajar/Fikri untuk mengendalikan jalannya pertandingan dan mengamankan tempat di babak selanjutnya. Kemenangan ini juga menjadi bukti dari peningkatan performa dan kerjasama solid antara Fajar dan Fikri, yang semakin matang di panggung internasional.\Selain strategi permainan yang jitu, komunikasi yang baik di antara Fajar dan Fikri juga menjadi faktor krusial dalam kemenangan ini. Muhammad Shohibul Fikri menyoroti pentingnya komunikasi sebagai kunci keberhasilan mereka. Mereka bahkan sempat menyaksikan rekaman pertandingan antara Sabar/Reza melawan pasangan Taiwan tersebut, untuk menganalisis taktik dan menemukan celah yang bisa dimanfaatkan. Fikri mengakui bahwa meski sempat tertinggal di gim kedua, mereka terus berusaha mencari peluang untuk mengejar poin dan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Kemampuan untuk tetap tenang dan fokus di bawah tekanan, serta kemampuan beradaptasi dengan situasi di lapangan, menjadi ciri khas yang semakin melekat pada pasangan ganda putra Indonesia ini. Dengan kemenangan ini, Fajar/Fikri semakin memantapkan posisi mereka sebagai salah satu ganda putra terbaik dunia dan memberikan harapan besar bagi Indonesia di ajang BAC 2026.\Kontingen Indonesia berhasil meloloskan dua wakil ke babak semifinal BAC 2026, termasuk Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan pasangan ganda putri Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Di babak semifinal yang akan digelar pada Sabtu, 11 April 2026, Tiwi/Fadia akan menghadapi unggulan pertama asal China, Liu Sheng Shu/Tan Ning, sementara Fajar/Fikri akan berhadapan dengan pasangan Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, diharapkan kedua wakil Indonesia ini mampu memberikan penampilan terbaik mereka dan meraih hasil yang membanggakan. Keberhasilan Fajar/Fikri melaju ke semifinal juga menjadi motivasi tambahan bagi seluruh tim Indonesia, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga bulu tangkis di tanah air. Dukungan dari para penggemar dan seluruh masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjadi energi tambahan bagi para atlet untuk meraih prestasi tertinggi di BAC 2026





