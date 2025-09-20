Fajar/Fikri Evaluasi Diri Usai Tersingkir dari China Masters 2025

Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, akan melakukan evaluasi setelah tersingkir dari China Masters 2025. Mereka mengakui keunggulan ganda Korea Selatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae dan akan fokus pada persiapan Korea Open.

Arsip - Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri dalam babak semifinal Victor China Open 2025 di Changzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Sabtu (26/7/2025). Jakarta (ANTARA) - Pe bulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian / Muhammad Shohibul Fikri akan melakukan evaluasi setelah tersingkir dari China Masters 2025 .

Fajar/Fikri harus mengakui keunggulan ganda Korea Selatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae dalam dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 17-21 pada babak semifinal yang digelar di Shenzhen Arena, Chengdu, Sabtu. Kekalahan ini membuat langkah mereka terhenti dan memaksa mereka untuk segera berbenah diri. Fajar menyampaikan bahwa mereka akan langsung terbang ke Korea pada keesokan harinya untuk mempersiapkan diri menghadapi Korea Open. Rencananya, mereka akan berdiskusi dengan Fikri dan pelatih untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pertandingan tersebut, mengidentifikasi kekurangan dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Fajar mengakui bahwa permainan Kim/Seo sangat solid dan sulit ditembus, dengan pertahanan yang kokoh dan strategi yang matang. Di sisi lain, Fajar mengungkapkan bahwa mereka banyak melakukan kesalahan sendiri yang justru memberikan keuntungan bagi lawan untuk meraih poin. Mereka telah mencoba berbagai taktik, namun lawan telah mempersiapkan diri dengan baik, belajar dari pertemuan sebelumnya. Fajar merasa bahwa ruang di lapangan terasa sempit karena lawan berhasil menutup semua celah, sehingga mereka merasa ragu-ragu dalam mengambil keputusan. \Muhammad Shohibul Fikri juga mengakui keunggulan ganda Korea Selatan tersebut. Menurutnya, Kim/Seo bermain sangat rapi dan tenang, mampu mengontrol permainan dengan baik. Mereka selalu berhasil memukul bola terlebih dahulu, membuat Fajar/Fikri terus ketinggalan. Keunggulan Kim/Seo juga terlihat pada bola pertama dan kedua, di mana mereka lebih unggul dalam serangan. Bahkan, ketika mencoba bermain tanpa lob, mereka mampu mengimbangi dan bermain sangat aman. Hasil ini juga berarti bahwa tim Indonesia harus pulang dengan tangan hampa dari kejuaraan BWF kelas super 750 ini. Tidak ada wakil Merah Putih dari semua sektor yang berhasil melaju ke babak semifinal, menandakan tantangan berat yang dihadapi oleh para pebulu tangkis Indonesia di turnamen kali ini. Kekecewaan tentu dirasakan, namun hal ini juga menjadi cambuk untuk meningkatkan performa dan terus berjuang di turnamen-turnamen berikutnya. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk menemukan solusi atas kelemahan yang ada dan memperkuat strategi permainan. Para pemain dan pelatih harus bekerja keras untuk mengembalikan kejayaan bulu tangkis Indonesia di kancah internasional. \Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Fajar/Fikri, menunjukkan pentingnya persiapan yang matang, baik dari segi teknik, strategi, maupun mental. Keduanya perlu meningkatkan fokus dan konsentrasi dalam pertandingan, serta mampu mengantisipasi dan mengatasi tekanan dari lawan. Selain itu, kerja sama tim juga sangat penting, karena komunikasi yang baik dan saling mendukung dapat membantu pemain melewati kesulitan dan meraih kemenangan. PBSI diharapkan dapat memberikan dukungan penuh kepada para atlet, termasuk dalam hal penyediaan fasilitas latihan yang memadai, dukungan pelatih yang berkualitas, dan program pelatihan yang terstruktur. Dukungan dari masyarakat juga sangat penting, karena semangat dan doa dari para pendukung dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus berjuang dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Perjalanan Fajar/Fikri masih panjang, dan mereka memiliki potensi besar untuk meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Dengan semangat juang yang tinggi, kerja keras, dan dukungan dari berbagai pihak, mereka diyakini akan mampu bangkit dan kembali meraih kejayaan di dunia bulu tangkis





antaranews / 🏆 6. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Bulu Tangkis Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri China Masters 2025 Korea Open

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jadwal 3 Wakil Indonesia di Perempat Final China Masters 2025, Tayang di TV Mana?Turnamen bulu tangkis China Masters 2025 memasuki babak perempat final pada Jumat 19 September 2025.

Baca lebih lajut »

China Masters 2025: Strategi Fajar/Fikri Bongkar Kekuatan Duo MalaysiaJPNN.com : Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil melangkah ke semifinal China Masters 2025 setelah menyingkirkan wakil Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzud

Baca lebih lajut »

Fajar/Fikri Melaju ke Semifinal China Masters 2025, Indonesia Sisakan Satu WakilPasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menjadi satu-satunya harapan Indonesia di semifinal China Masters 2025. Mereka berhasil mengalahkan ganda putra Malaysia dan akan menghadapi wakil Korea Selatan. Sementara itu, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Putri Kusuma Wardani harus terhenti langkahnya.

Baca lebih lajut »

Jadwal Semifinal China Masters 2025: Fajar/Fikri Tantang Unggulan PertamaFajar/Fikri menjadi wakil tunggal Indonesia di semifinal China Masters 2025.

Baca lebih lajut »

Jadwal dan Link Live Streaming China Masters 2025, Sabtu 20 September di Vidio: Tersisa Fajar/FikriChina Masters 2025 memasuki semfinal di Shenzhen Arena, Sabtu (20/9/2025). Indonesia tinggal menyisakan satu wakil di fase ini.

Baca lebih lajut »

Fajar/Fikri Melaju ke Semifinal China Masters 2025 Usai Kalahkan Ganda MalaysiaPasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Fajar/Fikri), berhasil melaju ke semifinal China Masters 2025 setelah mengalahkan wakil Malaysia. Mereka akan menghadapi unggulan pertama dari Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae. Sementara itu, Anthony Ginting tersingkir, dan Chico Aura Dwi Wardoyo mewaspadai tunggal Kanada Victor Lai di semifinal Indonesia Masters 2025. Kabar lain adalah hebohnya foto editan Irfan Ghafur memakai jersey Bayern Munich di media sosial.

Baca lebih lajut »