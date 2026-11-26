Fahd El Fouz menggugat penetapan tersangka kasus gratifikasi HGB di KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap berhadapan dengan gugatan tersebut.

Tersangka kasus dugaan gratifikasi hak guna bangunan (HGB), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, telah resmi mengajukan permohonan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Langkah hukum ini dilatarbelakangi oleh keberatan tersangka atas status dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tujuan menguji keabsahan upaya paksa penuntutan.

Rincian Gugatan Fahd El Fouz ke Pengadilan Negeri

Dalam dokumen permohonannya, Fahd El Fouz secara eksplisit menggugat keabsahan upaya paksa yang dilakukan KPK dalam menetapkan status dirinya sebagai tersangka. Langkah ini menjadi reaksi hukum langsung terhadap proses penyidikan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Fahd, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, menuntut agar keputusan penahanan dan penentuan status hukumnya ditinjau ulang secara hukum acara pidana.

Also read Sakit Usai Ungkap Dana Rp70 M ke Muktamar NU, Penahanan Fahd A Rafiq Dibantarkan KPK

KPK Siap Hadapi Gugatan dengan Bukti Sah

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merespons langkah hukum Fahd dengan pernyataan tegas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi siap menghadapi proses praperadilan tersebut. Budi menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Fahd El Fouz dan tujuh tersangka lainnya telah didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah dan valid. Pihak KPK memastikan bahwa seluruh proses penanganan perkara telah memenuhi aspek formil maupun materiil sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, Budi Prasetyo menerangkan bahwa alat bukti yang digunakan dalam perkara ini diperoleh melalui proses pengumpulan data, pendalaman fakta, serta analisis mendalam. Hasil analisis tersebut diyakini mampu memenuhi dasar hukum yang kuat bagi penetapan status tersangka. KPK juga menyatakan hormat terhadap kewenangan hakim praperadilan untuk menguji dan memutus permohonan Fahd secara objektif dan independen di pengadilan.

Advertisement

Daftar Lengkap Delapan Tersangka dan Dasar Hukum

Dalam perkara dugaan gratifikasi HGB di lingkungan ATR/BPN ini, KPK telah menetapkan total delapan orang tersangka. Selain Fahd El Fouz, daftar tersangka lainnya mencakup Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (ARF), Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta Rizal Pahlevi. Terdapat juga tersangka tambahan bernama Erwin.

Para tersangka ini tertahan selama 20 hari pertama sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Mereka menghadapi berbagai pasal pidana korupsi dan tindak pidana umum. Fahd dan kelompoknya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara Adrianto dan Pahlevi diduga melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru juncto peraturan penyesuaian pidana.

Dampak Kasus dan Prosedur Penegakan Hukum Selanjutnya

Kasus ini tidak hanya berdampak pada individu tersangka tetapi juga membuka proses verifikasi aset negara. Terkait与此, KPK telah menyiapkan langkah lanjutan berupa pelelangan 120 lot barang rampasan korupsi yang memiliki nilai estimasi mencapai Rp410,6 miliar. Proses pelelangan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka dalam pengurusan hak guna bangunan.

Perkembangan permohonan praperadilan dari Fahd El Fouz akan menjadi langkah krusial dalam kelanjutan penyelidikan KPK. Keputusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nantinya akan menentukan apakah proses penyidikan dan penahanan dilakukan secara sah sesuai hukum. Hal ini akan mempengaruhi dinamika investigasi lanjut terhadap delapan tersangka dan pengungkapan benang merah gratifikasi HGB di ATR/BPN.