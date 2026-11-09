Faesal Adam dan Komunitas Kresek.Id Kudus Edukasi Pilah Sampah dan Daur Ulang

Faesal Adam mendirikan Komunitas Kresek.Id di Kudus untuk mengedukasi masyarakat memilah sampah sejak dini. Program ini melibatkan sekolah dan relawan dengan target penanaman pohon di Pegunungan Muria.

Faesal Adam, pendiri Komunitas Kresek.Id di Kudus, Jawa Tengah, telah selama sebelas tahun terakhir menggerakkan masyarakat lokal untuk mengubah kebiasaan pengelolaan sampah. Gerakan ini lahir dari keprihatinan terhadap tumpukan sampah yang mencemari lingkungan akibat pencampuran limbah organik, anorganik, dan residu yang tidak memilah. Komunitas ini berfokus pada edukasi praktis kepada generasi muda untuk mengurangi timbulan sampah dari sumbernya sejak dini.

Mekanisme Edukasi dan Peran Relawan Muda

Faesal Adam memulai inisiatif tersebut dengan membentuk tim yang terdiri dari sekitar 180 relawan. Mayoritas anggota relawan ini adalah anak muda yang berperan penting dalam menyebarkan kesadaran lingkungan. Saat ini, Komunitas Kresek.Id telah menjangkau sekitar 40 institusi pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di seluruh kawasan Kabupaten Kudus. Setiap kunjungan ke sekolah melibatkan empat hingga lima relawan yang mendampingi rata-rata 100 siswa dalam sesi edukasi.

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Materi yang diberikan bukan sekadar teori, melainkan praktik langsung cara memilah sampah. Para peserta belajar mengenali jenis-jenis limbah yang masih memiliki nilai ekonomi dan dapat didaur ulang. Faesal Adam menekankan bahwa siswa tidak hanya perlu memahami pentingnya menjaga kebersihan, tetapi juga harus mampu menjadi pelopor pengelolaan sampah di lingkungan rumah masing-masing. Pendekatan ini dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk membangun budaya sadar lingkungan.

Proyek Penanaman Pohon di Pegunungan Muria

Sal satu aksi nyata dari program ini adalah kegiatan yang mengubah sampah kertas menjadi pohon. Program tersebut melibatkan 17 sekolah yang telah menyumbangkan total sekitar 3,5 ton sampah kertas, kardus, dan dupleks. Sampah-sampah yang terkumpul kemudian dijual, dan dana hasil penjualan dikonversikan menjadi pembelian bibit pohon. Dari sumber daya tersebut, komunitas menargetkan penanaman sebanyak 178 pohon di kawasan lereng Pegunungan Muria, tepatnya di wilayah Rejenu, Kudus.

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Penanaman bibit pohon ini dijadwalkan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 22 November 2026. Perhitungan yang digunakan oleh Faesal Adam menunjukkan bahwa dibutuhkan sekitar 20 kilogram sampah kertas untuk menghasilkan satu bibit pohon. Angka ini menjadi bukti konkret bahwa limbah yang sering dianggap tidak berguna dapat memberikan manfaat lingkungan yang signifikan jika dikelola dengan sistem yang benar.

Posisi Masyarakat dan Langkah Pengurangan Sampah

Di hadapan publik, Faesal Adam menegaskan bahwa langkah paling fundamental untuk mengatasi krisis sampah adalah mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Ia mengimbau masyarakat untuk membiasakan diri membawa botol minum sendiri dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, pemilahan antara sampah organik, anorganik, dan residu harus menjadi rutinitas harian yang tidak bisa diabaikan lagi.

Sampah organik seharusnya diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik bernilai ekonomi dapat disalurkan ke bank sampah atau pusat daur ulang. Dengan demikian, hanya sampah residu yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan lagi yang seharusnya dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Faesal Adam menilai bahwa peluang munculnya para pahlawan lingkungan di Kudus masih sangat terbuka lebar, sejalan dengan meningkatnya kepedulian dari berbagai komunitas dan bank sampah di desa-desa sekitar.

Dampak Nyata dan Produk Olahan Limbah Rumah Tangga

Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan praktik pengolahan sampah atau yang dikenal sebagai oprek terlihat dari pendaftaran sekitar 30 orang peserta dalam setiap aksinya. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pekerja aktif. Komunitas Kresek.Id juga mengajak masyarakat untuk mempraktikkan pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk yang bermanfaat secara ekonomis.

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Beberapa contoh produk yang diajarkan antara lain pembuatan sabun mandi dari minyak kelapa dan sabun cuci dari minyak jelantah. Pembuatan sabun ini menggunakan bahan-bahan alami lainnya seperti lerak untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Program ini bertujuan memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengurangi beban timbulan sampah residu. Dengan edukasi yang konsisten, Faesal Adam berharap pola pikir masyarakat Kudus akan berubah total dalam menangani limbah domestik sehari-hari.