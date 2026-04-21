Fadly Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka Atas Insiden Tendangan Kungfu di EPA U-20

Pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20, Fadly, menyesali aksi tendangan kungfu saat melawan Dewa United dan siap menerima sanksi disiplin dari pihak penyelenggara.

Pemain muda Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20, Fadly , akhirnya tampil ke hadapan publik untuk memberikan pernyataan resmi terkait insiden kekerasan di lapangan yang melibatkan dirinya. Kejadian yang dikenal luas sebagai aksi tendang kungfu tersebut terjadi saat pertandingan sengit antara Bhayangkara Presisi Lampung FC melawan Dewa United U-20 dalam gelaran Elite Pro Academy EPA U-20 musim 2025/2026.

Insiden ini memicu gelombang kritik dari para penggemar sepak bola nasional karena dianggap mencoreng sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kompetisi usia muda. Dalam pernyataannya yang disampaikan pada Selasa, 21 April 2026, Fadly menyatakan penyesalan yang mendalam atas tindakannya yang tidak terkontrol tersebut. Fadly menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, terutama kepada Raka Nurkholis, pemain Dewa United U-20 yang menjadi korban langsung dari tendangan berbahaya tersebut. Dia mengakui bahwa aksinya merupakan bentuk kegagalan dalam mengelola emosi di tengah tensi pertandingan yang tinggi. Selain kepada korban, ia juga meminta maaf kepada seluruh jajaran manajemen, tim pelatih, serta rekan setimnya di Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20 yang merasa malu dan dirugikan atas perilaku tidak terpuji tersebut. Fadly menyadari bahwa tindakannya tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mencederai citra sepak bola Indonesia di mata masyarakat luas, bahkan berpotensi merusak reputasi pembinaan pemain muda yang sedang digalakkan oleh federasi. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemain muda tersebut menegaskan bahwa dirinya siap menerima segala bentuk sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh pihak penyelenggara liga maupun komite disiplin terkait. Dia berkomitmen untuk menjadikan peristiwa di Stadion Citarum, Semarang, pada Minggu 19 April 2026 tersebut sebagai titik balik untuk memperbaiki temperamen dan sikap profesionalismenya di lapangan hijau. Fadly berjanji untuk lebih dewasa dalam menghadapi provokasi atau tekanan pertandingan di masa depan. Fokus utama sepak bola nasional saat ini memang sedang berada di bawah sorotan tajam, sehingga diharapkan evaluasi terhadap perilaku pemain di lapangan dapat meminimalisir kejadian serupa agar iklim kompetisi di Indonesia tetap terjaga kondusif dan menjunjung tinggi nilai-nilai fair play serta kehormatan antar sesama atlet profesional maupun pemain usia dini yang sedang berkembang





