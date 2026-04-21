Fadly Alberto Hengga Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka Pasca Aksi Tendangan Kungfu

Pemain Bhayangkara FC U-20, Fadly Alberto Hengga, meminta maaf secara terbuka setelah aksi tendangan kungfunya terhadap pemain Dewa United U-20 viral di media sosial saat laga Elite Pro Academy.

Insiden memprihatinkan terjadi dalam kompetisi Elite Pro Academy U-20 yang mempertemukan Bhayangkara FC U-20 kontra Dewa United U-20 di Stadion Citarum pada Minggu (19/4). Pertandingan tersebut ternoda oleh aksi kekerasan di lapangan yang melibatkan pemain muda berbakat, Fadly Alberto Hengga . Mantan pemain Timnas Indonesia U-17 ini tertangkap kamera melakukan tindakan brutal berupa tendangan kungfu yang mendarat tepat di punggung pemain Dewa United, Rakha Nurkholis.

Aksi ini sontak memicu keributan besar di lapangan hijau dan segera menjadi pusat perhatian publik setelah rekaman videonya viral di berbagai media sosial. Kecaman keras dari berbagai pihak pun langsung mengalir deras kepada sang pemain. Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Fadly Alberto Hengga akhirnya memutuskan untuk tampil ke publik guna menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas perilakunya yang tidak terpuji tersebut. Melalui akun Instagram pribadinya, Fadly mengakui bahwa tindakan menendang lawan adalah perbuatan bodoh yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang atlet profesional. Ia menyatakan penyesalan mendalam karena telah merugikan sportivitas pertandingan dan mencederai semangat kompetisi yang sehat. Secara personal, ia secara khusus menyapa Rakha Nurkholis dan seluruh jajaran tim Dewa United U-20 untuk meminta maaf atas tindakan kasar yang ia lakukan selama jalannya laga tersebut. Ketegangan dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Dewa United U-20 ini memang sudah terasa sejak awal babak kedua. Suasana di lapangan semakin memanas ketika wasit mengesahkan gol kedua Dewa United yang dianggap oleh kubu Bhayangkara FC sebagai gol yang berbau offside. Keputusan pengadil lapangan tersebut memicu protes keras dan peningkatan tensi emosi antar pemain. Pihak Bhayangkara FC sempat memberikan pembelaan dengan menyatakan bahwa Fadly terprovokasi oleh adanya dugaan ucapan bernada rasialisme di lapangan, namun hal tersebut tidak lantas membenarkan tindakan anarkis yang dilakukan. Meski ada kontroversi terkait pemicu keributan, Fadly Alberto Hengga tetap bersikap ksatria dengan menerima konsekuensi atas perbuatannya. Kini, publik menanti bagaimana sanksi disiplin dari pihak penyelenggara kompetisi Elite Pro Academy terhadap insiden kekerasan ini agar menjadi pembelajaran bagi seluruh pemain muda Indonesia untuk tetap menjaga etika dan pengendalian diri di tengah tekanan pertandingan yang sengit





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fadly Alberto Hengga Bhayangkara FC U-20 Dewa United U-20 Elite Pro Academy Sepak Bola Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

