Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti penggunaan istilah pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Ia menekankan pentingnya verifikasi fakta, arsip, dan data korban sebelum menyimpulkan struktur peristiwa.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali menjadi sorotan publik terkait sikap resminya dalam menilai historiografi peristiwa kerusuhan Mei 1998. Dalam unggahan media sosialnya pada Sabtu, 21 November 2026, Fadli Zon menyatakan bahwa penggunaan istilah " pemerkosaan massal" untuk menjelaskan aksi kekerasan seksual dalam peristiwa tersebut memerlukan kajian yang sangat teliti dan hati-hati. Pernyataan ini muncul di tengah kecaman keras yang dilontarkan oleh produser film dokumenter Para Perasuk, yang menilai pendekatan tersebut tidak sensitif terhadap trauma korban.

Kritik Istilah Pemerkosaan Massal dan Tuntutan Verifikasi

Fadli Zon menegaskan bahwa seluruh bentuk kekerasan, baik berupa korban jiwa, kerugian materi, maupun kekerasan seksual terhadap perempuan selama kerusuhan Mei 1998, harus mendapatkan kecaman yang tegas. Namun, ia berargumen bahwa kata "massal" membawa konotasi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan terencana, bukan sekadar aksi anarkis yang muncul secara spontan dalam kondisi kacau. Ia menekankan bahwa ketepatan terminologi harus ditopang oleh fakta empiris dan dokumentasi yang kuat, bukan hanya narasi kolektif yang belum terverifikasi secara hukum maupun akademis.

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Lebih jauh, Fadli Zon menyoroti beberapa klaim spesifik yang beredar di ruang publik yang berpotensi memicu adu domba antar-kelompok. Ia menyebutkan adanya narasi yang menghubungkan pelaku dengan teriakan "Allahu Akbar" sebelum melakukan aksi kekerasan, serta klaim yang mengaitkan ciri fisik seperti rambut cepak dengan kelompok tertentu. Ia menuntut agar semua klaim semacam ini ditelusuri kebenarannya melalui bukti yang valid agar tidak digunakan sebagai alat provokasi politik atau sentimen SARA yang dapat merusak persatuan bangsa.

Pertanyaan Metodologi Data dan Verifikasi Arsip Visual

Di sisi lain, Menteri Kebudayaan juga mempertanyakan validitas data korban yang selama ini menjadi rujukan utama dalam literatur peristiwa tersebut. Ia merujuk pada laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang mencatat sebanyak 52 kasus perkosaan sebagai korban. Meski laporan tersebut diterbitkan oleh tim independen, Fadli Zon menyebutkan bahwa dasar pendataan dan metode yang digunakan masih perlu ditelaah secara utuh dan komprehensif, sebagaimana juga dikritisi oleh aktivis dan peneliti lain seperti Hermawan Sulistyo.

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Fadli Zon juga menuding adanya ketidakakuratan dalam penyebaran bukti visual yang sering digunakan dalam narasi publik. Ia mengungkap bahwa beberapa foto yang selama ini beredar dan diklaim berasal dari lokasi kejadian di Indonesia, ternyata telah dikonfirmasi memiliki sumber asli dari Hong Kong dan Jepang. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa bukti-bukti visual yang disajikan di media sosial perlu diverifikasi asal-usulnya untuk memastikan relevansi dan konteksnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas.

Konteks Publikasi dan Dukungan Institusional di Semarang

Perjalanan pemikiran Fadli Zon mengenai pentingnya preservasi sejarah yang objektif juga terlihat dalam kegiatan publik yang ia hadiri. Pada Minggu, 31 Mei 2026, ia hadir dalam pameran arsip sejarah berjudul "Dalam Cengkeraman Saudara Tua" yang diselenggarakan di Rumah Pohan, Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah. Kehadirannya menunjukkan keseriusannya dalam mendiskusikan isu-isu krusial terkait rekaman sejarah bangsa.

Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Semarang Agustin Wilujeng, yang mendampingi Fadli Zon selama kunjungan. Mereka mendengarkan penjelasan langsung dari Kurator Pameran Rumah Pohan, Kesit Widjanarko, mengenai koleksi arsip yang dipaparkan. Dalam suasana yang formal dan fokus, Fadli Zon dan pejabat daerah tersebut menyerap informasi mengenai dokumentasi historis yang menjadi kunci untuk memahami dinamika sosial-politik masa lalu tanpa bias.

Kehadiran Fadli Zon di Semarang ini juga menjadi momen bagi Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menangani isu-isu historis yang sensitif. Ia menekankan bahwa pendekatan terhadap sejarah tidak boleh tergesa-gesa mengambil kesimpulan berdasarkan emosi semata, melainkan harus melalui proses investigasi mendalam. Hal ini sejalan dengan prinsipnya bahwa keadilan bagi korban harus tetap ditegakkan, namun tanpa mengorbankan kebenaran objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan hukum.