Fadli Zon Dorong Sastra Indonesia ke Kejar Nobel Sastra 2027

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghangupkan buku tentang Taufiq Ismail sekaligus mempromosikan pengajuan nama sang sastra Indonesia ke ajang Nobel Sastra 2027, menekankan pentingnya terjemahan internasional.

Berita peluncuran buku " Taufiq Ismail: Suara Nurani Benteng Bangsa" di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026 disambut oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dia menegaskan bahwa sastra Indonesia harus mampu diterjemahkan ke banyak bahasa untuk menembus pasar global.

Fadli Zon Tekankan Akses Sastra Internasional

Fadli Zon menyatakan dalam sambutannya, tantangan sastra Indonesia lebih pada akses daripada kualitas. Ia mengajak pembaca muda untuk terus membaca, membaca dengan lantang, menulis dengan keteguhan, dan berdialog tentang karya Taufiq Ismail dari perspektif zaman sekarang.

Also read Fadli Zon sebut Prabowo sempat tolak usulan Margono jadi pahlawan

Pengusulan Taufiq Ismail sebagai Kandidat Nobel Sastra

Kementerian Kebudayaan memuji inisiatif Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) yang mengusulkan Taufiq Ismail sebagai calon pemenang Nobel Sastra 2027. PHISKI menyatakan buku tersebut merupakan kompilasi 54 karya guru besar dan 32 karya doktor serta magister mengenai pemikiran, perjalanan, dan kontribusi Ismail bagi kesusastraan Indonesia.

Ketua Umum HISKI, Novi Anoegrajekti, menegaskan bahwa semua upaya ini hanyalah bagian dari gambaran strategi jangka panjang untuk memposisikan karya sastra Indonesia pada panggung internasional.

Advertisement

Perpustakaan Nasional Siap Mendukung Pengajuan

Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Endang Aminudin Aziz, menyatakan kesiapan Perpusnas untuk mendukung pengusulan tersebut. Ia menekankan kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk membangun jaringan pengusulan Taufiq Ismail sebagai kandidat Nobel Sastra 2027.

Acara peluncuran di Jakarta berlangsung pada hari Rabu, 11 November 2026, dengan alur penyampaian visi dan misi sastra Indonesia yang akan melampaui batasan bahasa dan budaya.