Fadia Arafiq Ditangkap KPK, Diduga Intervensi Pada Pilkada 2024

Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan nonaktif, diduga melakukan intervensi kepada para kepala dinas untuk memenangkan perusahaan milik keluarganya, yaitu PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), dalam proyek pengadaan outsourcing. KPK mendalami dugaan intervensi politik Fadia Arafiq dalam Pilkada 2024. Intervensi diduga melalui pekerja outsourcing PT RNB, perusahaan keluarga Fadia, di Pemkab Pekalongan.

Intervensi diduga melalui pekerja outsourcing PT RNB, perusahaan keluarga Fadia, di Pemkab Pekalongan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dugaan intervensi itu berkaitan dengan tenaga alih daya atau pekerja outsourcing yang dipekerjakan melalui perusahaan milik keluarga Fadia. Temuan itu juga dinilai penting untuk memperkaya kajian KPK terkait pola korupsi dalam sistem politik dan pemilu. Fadia sebelumnya ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 3 Maret 2026.

Pada saat yang sama, KPK juga menangkap 11 orang lainnya di wilayah Pekalongan. OTT tersebut menjadi operasi tangkap tangan ketujuh yang dilakukan KPK sepanjang 2026 dan berlangsung saat bulan Ramadhan 1447 Hijriah. Sehari setelah penangkapan, tepatnya pada 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa tenaga alih daya dan sejumlah pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Tahun Anggaran 2023-2026.

Dari proyek-proyek tersebut, Fadia dan keluarganya diduga memperoleh keuntungan hingga Rp 19 miliar. KPK merinci, sebesar Rp 13,7 miliar diduga dinikmati langsung oleh Fadia dan keluarganya. Kemudian Rp 2,3 miliar diberikan kepada Direktur PT RNB yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga bernama Rul Bayatun





