Fadi Alaydrus dan Saskia Chadwick Kembali Berjodoh di Serial Samuel Adaptasi Wattpad Viral

Serial Samuel, adaptasi Wattpad dengan lebih dari 22 juta pembaca, tayang di WeTV menampilkan Fadi Alaydrus dan Saskia Chadwick. Keduanya berbagi pengalaman syuting intens dan tantangan dalam membangun koneksi untuk adegan romantis, serta beban dan motivasi dari popularitas novel asal.

Serial Samuel yang diadaptasi dari novel Wattpad viral dengan lebih dari 22 juta pembaca kini siap tayang di platform streaming WeTV. Kedua bintang utama, Fadi Alaydrus dan Saskia Chadwick , kembali berjodoh setelah sebelumnya bekerja sama dalam film Tak Kenal Maka Taaruf.

Dalam konferensi pers di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026), mereka berbagi pengalaman syuting yang intens, penuh dengan momen lucu dan romantis. Fadi Alaydrus mengaku bahwa performa Saskia Chadwick semakin bagus, sehingga memudahkan mereka membangun koneksi untuk meyakinkan penonton. Meski menghadapi tantangan awal, dukungan tim penulis, sutradara, dan pemain lain membuat proses syuting lancar. Saskia Chadwick menyoroti pentingnya saling menghormati batasan selama menggarap adegan romantis, sementara Fadi Alaydrus memuji kesopanan dan profesionalisme pasangannya.

Mereka juga berusaha menyatukan visi karakter Samuel dan Azzura yang dicintai pembaca, dengan Azzura digambarkan sangat tertarik pada karakter Baby L. Beban popularitas novel Wattpad yang telah dibaca lebih dari 21,7 juta kali menjadi motivasi bagi keduanya untuk memberikan performa terbaik. Produser Febriamy Hutapea menambahkan bahwa serial ini menghadirkan elemen dekat dengan penonton, mulai dari kisah cinta remaja, persahabatan solid, hingga konflik dan kejutan yang membuat cerita terus berkembang, didukung jajaran pemain yang berhasil menghidupkan karakter-karakter yang dicintai pembaca





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