Fabregas Langsung Fokus ke Liga Champions Usai Como Lolos: Kami Harus Tingkatkan Level

Pelatih Como Cesc Fabregas langsung menatap masa depan setelah membawa klub ke Liga Champions. Dalam wawancara, ia menekankan perlunya meningkatkan kemampuan tim, organisasi, dan visi untuk bersaing di level Eropa meski baru promosi dan merayakan pencapaian sejarah.

Cesc Fabregas menegaskan bahwa ia sudah menatap masa depan setelah membawa Como lolos ke Liga Champions -sebuah pencapaian bersejarah-di akhir musim Serie A yang luar biasa.

Sementara kota tersebut merayakan prestasi yang tampak mustahil hanya beberapa tahun lalu, pelatih asal Spanyol itu kini fokus pada upaya yang diperlukan untuk bersaing dengan klub-klub elit Eropa. Setelah lolos ke Liga Champions secara bersejarah, Fabregas yang memang dikenal tak pernah puas telah mulai merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan di kancah Eropa.

Kenaikan performa yang luar biasa ini di Serie A terjadi dengan sangat cepat bagi Como, terutama mengingat mereka baru saja promosi ke kasta tertinggi pada musim 2024-2025, mengakhiri masa absen yang menyakitkan selama 22 tahun dari divisi elit.

"Ya, malam setelah pertandingan melawan Cremonese, kami merayakannya bersama seluruh tim dan staf. Pada Senin pagi, kami sudah kembali bekerja, memang benar, karena itulah yang seharusnya dilakukan. Sekarang semua orang akan berlibur, tetapi ada hal penting yang harus saya tangani. Kami perlu meningkatkan level, organisasi, dan banyak hal lainnya.

Itu harus segera dilakukan," kata Fabregas dalam wawancaranya. Jalan-jalan di Como berubah menjadi lautan warna biru dan putih saat ribuan orang merayakan pencapaian bersejarah tim mereka. Klub ini memastikan tempatnya di Liga Champions pada pekan terakhir dengan kemenangan 4-1 atas Cremonese, finis di peringkat keempat Serie A dengan 71 poin - hanya unggul satu poin dari AC Milan yang berada di posisi kelima.

Bagi tim yang baru-baru ini terpuruk di divisi bawah, kualifikasi ini merupakan keajaiban olahraga yang dirancang oleh Fabregas. Berbicara dari atas bus terbuka selama parade kemenangan, Fabregas mengakui bahwa perayaan tersebut cukup melelahkan, tetapi kegembiraan kota ini membuat semuanya terasa sepadan.

"Ya, saya tidur sebentar. Saya yang pertama pergi untuk bergabung dalam pesta. Tapi jangan khawatir, saya berhasil tidur tiga-empat jam," kata sang pelatih. Como menandai babak pertama Fabregas sebagai manajer setelah ia pensiun pada musim panas 2023.

Setelah sepenuhnya mengambil alih pada musim panas 2024 dan membawa tim finis di posisi ke-10 yang solid pada musim Serie A pertamanya, sang pelatih dengan cepat mengalihkan pujian kepada skuadnya dan komunitas lokal. Ia menekankan bahwa ikatan antara para pemain dan para penggemar tetap menjadi katalisator utama bagi kesuksesan cepat mereka, menggambarkan para pendukung sebagai sumber motivasi yang tak pernah habis.

"Sebuah emosi, terutama bagi kota ini," jelas Fabregas saat ditanya tentang parade tersebut. "Malam setelah pertandingan melawan Cremonese, kami tidak memiliki kesempatan untuk pergi dan merayakan bersama para penggemar yang menunggu kami. Saya pikir hari ini memang pantas; ini adalah momen yang istimewa, unik, dan bersejarah. Saya percaya mengakhiri musim dengan cara yang begitu erat dan unik ini sangat penting.

Semakin banyak energi yang tercipta antara para penggemar dan kami, semakin baik untuk mencapai 2-10-15% yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan. Mereka selalu menjadi pemain ke-12, mendorong Anda untuk melakukan lebih dan lebih lagi.

" Transisi dari gelandang legendaris menjadi pelatih papan atas berjalan mulus bagi pelatih asal Spanyol ini, namun ia tetap rendah hati terkait pengaruh taktisnya. Ia menyebut kepemimpinan klub dan kesediaan para pemain untuk beradaptasi dengan filosofinya sebagai alasan utama di balik kemajuan pesat mereka dalam hierarki sepak bola Italia, sambil mencatat bahwa proyek ini telah melampaui banyak ekspektasi dalam hal kecepatan.

"Seorang pelatih tidak berarti apa-apa tanpa ide, dan tanpa pemain yang memiliki kemauan dan kualitas yang tinggi," katanya. "Saya sangat menyadari hal ini, bahwa saya telah menemukan tempat yang tepat dan telah melakukan segalanya dengan cara yang benar. Dengan ide untuk melakukan apa yang ingin kami lakukan, melalui jalan yang tidak bisa saya sebut mudah... karena kami melakukannya dengan sangat cepat, tetapi selalu dengan keinginan untuk terus maju, untuk ingin menjadi lebih baik. Dengan sebuah visi.





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cesc Fabregas Como Liga Champions Serie A Kualifikasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cesc Fabregas Sudah Punya Firasat Como akan Lolos ke Liga ChampionsPelatih Cesc Fabregas berhasil membawa Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya musim depan.

Read more »

Como Cetak Sejarah ke Liga Champions, Cesc Fabregas Langsung Bicara Soal Masa DepannyaCesc Fabregas memastikan tetap bertahan di Como usai membawa klub itu lolos ke Liga Champions dan mulai menyiapkan musim baru.

Read more »

Cesc Fabregas Berharap Nico Paz Bertahan Usai Como Lolos ke Liga ChampionsCesc Fabregas siap menyambut Liga Champions bersama Como dan berharap Nico Paz tetap di klub untuk musim depan.

Read more »

Boro-boro Pilih Lawan, Cesc Fabregas Masih Tak Percaya Como Lolos ke Liga ChampionsSoal calon lawan Como 1907 di Liga Champions musim depan, begini komentar Cesc Fabregas.

Read more »