Fabregas Dilirik Chelsea, Namun Tetap Fokus pada Como

Mantan bintang Arsenal dan Chelsea, Cesc Fabregas, menjadi incaran Chelsea setelah sukses membawa Como bersaing di Serie A. Namun, Fabregas menegaskan komitmennya pada proyek Como dan belum memikirkan kembali ke Stamford Bridge. Berita olahraga lainnya termasuk hasil pertandingan dan perkembangan timnas Indonesia.

Nama Fabregas semakin dikenal luas. Mantan bintang Arsenal dan Chelsea ini berhasil mengangkat Como dari tim yang biasa-biasa saja menjadi kejutan di Serie A . Bahkan, mereka kini bersaing untuk mendapatkan tempat di zona Eropa—sebuah pencapaian yang sebelumnya sulit diimpikan.

Hal ini tentu saja menarik perhatian Chelsea. Setelah memecat Liam Rosenior, The Blues sedang mencari sosok baru untuk membangun kembali tim mereka, dan Fabregas masuk dalam daftar utama kandidat. Lebih lanjut, Mirwan Suwarso menyatakan bahwa ia tidak akan menghalangi kebahagiaan sang pelatih.

“Jika itu membuatnya bahagia, silakan saja. Kita tentu ingin karyawan bertahan selama mungkin, tetapi pada akhirnya kami tidak bisa menahannya dan dia bebas untuk bergabung dengan Chelsea jika memang itu keinginannya,” ungkap Mirwan. Namun, Fabregas sendiri merespons rumor tersebut dengan tenang. Ia menegaskan bahwa ia belum memikirkan kemungkinan untuk kembali ke Stamford Bridge dan memilih untuk fokus sepenuhnya pada tugasnya saat ini.

“Tidak ada yang bisa saya katakan tentang itu,” ujarnya. Ia bahkan berpendapat bahwa membahas masa depan saat ini adalah tindakan yang kurang tepat.

“Akan menjadi kesalahan jika memikirkan hal itu sekarang, fokus saya adalah pertandingan berikutnya melawan Genoa. ” Fabregas meyakini bahwa ia akan melanjutkan perjalanannya sebagai pelatih Como dan berkonsentrasi pada pertandingan-pertandingan yang akan datang. Ambisinya sangat jelas: membawa Como mencetak sejarah.

“Saya akan merasa gila jika memikirkan hal lain selain lima pertandingan ke depan dan membawa tim ini ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah. ” Pelatih asal Spanyol ini juga mengaku belum mendengar pernyataan lengkap dari presiden klub, selain dukungan yang telah diberikan.

“Saya belum melihat atau mendengar komentar apa pun dari presiden selain dia mengatakan bahwa dia sangat menghargai saya. ” Sebelumnya, Fabregas juga telah menegaskan komitmennya terhadap proyek Como.

“Saya sangat berkomitmen dengan proyek ini,” katanya. Meskipun tidak menutup kemungkinan di masa depan, ia menilai peluang untuk hengkang saat ini sangat kecil.

“Kita tidak pernah tahu, tetapi saat ini saya rasa sangat kecil kemungkinan saya meninggalkan Como. ” Baginya, kenyamanan dan kebahagiaan keluarganya juga merupakan faktor penting.

"Saya sangat senang dengan apa yang telah kami capai. Ini adalah proyek yang sangat penting. "

Pertanyaan siapa yang akan menang masih menjadi misteri. Kabar buruk menghantam Real Madrid, bek andalan mereka, Eder Militao, harus menjalani operasi setelah cedera lamanya kambuh. Sebelumnya, masa depan Andre Onana mulai menemukan kejelasan. Setelah tersingkir dari skuad utama Manchester United, kiper ini justru bersinar bersama Trabzonspor.

Chelsea akan menghadapi ujian berat saat berhadapan dengan rival lama, Leeds United, di semifinal FA Cup di Wembley, Sabtu. Namun, perhatian tidak hanya tertuju pada pertandingan tersebut, melainkan juga pada… Borneo FC Samarinda berhasil memberikan tekanan besar kepada juara bertahan sekaligus pemuncak klasemen, Persib Bandung, setelah meraih poin penuh di kandang sendiri. Beberapa artikel di kanal VIVA Bola menjadi yang terpopuler sepanjang Jumat, 24 April. Salah satunya adalah mengenai dicoretnya Rizky Ridho dari TC Timnas Indonesia.

Otoritas olahraga Italia menolak usulan menggantikan Timnas Iran di Piala Dunia 2026, dengan alasan kelolosan harus ditentukan melalui kualifikasi, bukan intervensi. Strategi baru John Herdman di Timnas Indonesia mulai terlihat menjelang TC Mei 2026. Absennya Rizky Ridho dan Jordi Amat menimbulkan pertanyaan di kalangan publik. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kecewa karena timnya gagal meraih kemenangan melawan Arema FC pada laga lanjutan Super League 2025/2026.

Pertandingan pekan ke-34 Serie A 2025/2026 mempertemukan Napoli melawan US Cremonese. Meskipun ada Nintendo Switch 2 dan PC handheld canggih, Nintendo Switch original tetap menjadi pilihan utama di 2026 karena kesederhanaannya yang tak tertandingi. SD Bumimu Adiwerna Kabupaten Tegal mengadakan AHA Moment, metode belajar kreatif tanpa tekanan yang mendorong siswa untuk berekspresi, berkolaborasi, dan percaya diri. Madura United dikalahkan oleh Dewa United di kandang sendiri, menghentikan tren kemenangan mereka dalam dua laga terakhir.

PSMS Medan bermain imbang melawan Adhyaksa FC dengan skor 1-1 di Stadion Utama Sumut, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu malam, 25 April 2026





VIVAbola / 🏆 30. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fabregas Chelsea Como Serie A Bojan Hodak Persib Bandung Timnas Indonesia Eder Militao Andre Onana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fabregas Masuk Bursa Pelatih Chelsea, Mirwan Suwarso Beri Lampu HijauCesc Fabregas kini disebut menjadi salah satu kandidat pelatih Chelsea usai pemecatan Liam Rosenior beberapa waktu lalu.

Read more »

Cesc Fabregas Dapat Lampu Hijau ke Chelsea, Presiden Como Tak MenghalangiCesc Fabregas berpeluang jadi manajer Chelsea setelah mendapat izin dari Como. Simak perkembangan terbaru kursi pelatih The Blues.

Read more »

Bos Como Mirwan Suwarso Janji Tak Halangi jika Cesc Fabregas Ditawar ChelseaPresiden Como 1907, Mirwan Suwarso, memberikan penegasan bahwa dirinya tak akan menghalangi Cesc Fabregas ke Chelsea.

Read more »

Presiden Como: Fabregas Bebas Pergi ke Chelsea Jika Dia MauMirwan Suwarso telah memberi lampu hijau untuk Cesc Fabregas di tengah rumor ketertarikan Chelsea terhadap pelatih Como 1907 itu.

Read more »

Cesc Fabregas Tegaskan Komitmen di Como, Tepis Isu Jadi Pelatih Baru ChelseaMeski namanya santer disebut sebagai kandidat pelatih Chelsea, Cesc Fabregas menegaskan fokusnya saat ini sepenuhnya tertuju pada klub yang ia latih, Como.

Read more »

Respons Cesc Fabregas soal Rumor Latih Chelsea: Bodoh Memikirkan Hal Itu SekarangCesc Fabregas menanggapi rumor yang mengaitkannya dengan Chelsea di tengah tugasnya bersama Como 1907.

Read more »