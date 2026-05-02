Fabregas Bangga dan Marah Setelah Como Imbang Melawan Napoli

Pelatih Como, Cesc Fabregas, mengungkapkan perasaan campur aduk setelah timnya bermain imbang 0-0 melawan juara bertahan Serie A, Napoli. Ia merasa bangga dengan performa timnya, namun juga kecewa karena gagal meraih kemenangan.

Pertandingan Como melawan Napoli yang berakhir imbang tanpa gol, 0-0, memicu reaksi campur aduk dari pelatih Como , Cesc Fabregas . Ia mengungkapkan kebanggaan sekaligus kekecewaan atas hasil tersebut.

Como, yang tampil agresif dan menciptakan sejumlah peluang emas, gagal memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol dan memecah kebuntuan. Fabregas menekankan bahwa, dilihat dari perjalanan tim Como satu setengah tahun lalu, ia merasa sangat bangga dengan performa yang ditunjukkan. Namun, ia juga tidak menyembunyikan kekecewaannya karena timnya tidak berhasil meraih kemenangan, padahal mereka sangat berambisi untuk melakukannya. Napoli sendiri merupakan juara bertahan Serie A, sementara Como baru saja promosi ke kasta tertinggi sepak bola Italia musim lalu.

Pada babak pertama, Como memiliki peluang bagus melalui penyerang mereka, Anastasios Douvikas, yang berhasil melewati penjaga gawang Napoli, Vanja Milinkovic-Savic. Fabregas memuji semangat juang timnya yang berusaha menekan Napoli secara agresif. Ia melihat tim yang ia inginkan, tim yang berjuang untuk memenangkan pertandingan. Ia juga menyoroti performa gemilang dari Nico Paz, Lucas Da Cunha, dan Maximo Perrone di lini tengah yang berhadapan dengan trio gelandang Napoli yang kuat, Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne, dan Scott McTominay.

Pertandingan ini menjadi bukti bahwa Como mampu bersaing dengan tim-tim besar, meskipun mereka baru saja promosi. Fabregas mengakui bahwa jarak Como dengan tim peringkat empat bisa semakin lebar jika Juventus berhasil mengalahkan Verona. Namun, ia mengingatkan bahwa posisi Como yang awalnya tidak diperhitungkan, kini justru mampu bersaing dalam perebutan tiket ke Liga Champions. Ia menekankan pentingnya pertumbuhan konstan para pemainnya dan bagaimana mereka terus meningkatkan diri.

Fabregas juga tidak melupakan penampilan-penampilan sebelumnya yang kurang memuaskan, seperti saat melawan Sassuolo, Udinese, Parma, dan Fiorentina, di mana para pemain tidak memberikan performa yang ia harapkan. Fabregas menegaskan bahwa ia sangat menuntut para pemainnya dan ia tidak akan melupakan penampilan-penampilan yang tidak sesuai dengan harapannya. Namun, ia juga mengakui bahwa 95 persen dari waktu, para pemainnya memberikan yang terbaik. Ia memahami di mana posisi para pemainnya beberapa tahun lalu dan bagaimana mereka terus berkembang.

Sebagai seorang pelatih, ia tidak hanya fokus pada analisis kemenangan atau kekalahan, tetapi juga pada kerja keras yang tak terlihat selama berjam-jam. Ia menekankan bahwa pengembangan pemain adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan dedikasi tinggi. Fabregas juga mengapresiasi dukungan dari para penggemar Como dan berharap timnya dapat terus memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan semangat juang yang tinggi, Como mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Pertandingan melawan Napoli menjadi pelajaran berharga bagi tim Como dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan performa di masa depan. Fabregas berharap timnya dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dan menjadi tim yang lebih solid dan kompetitif. Ia juga berharap para pemainnya dapat terus menjaga semangat juang dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Como Napoli Cesc Fabregas Serie A Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fabregas Sebut Penderitaan yang Diberikan Conte Jelang Como Vs NapoliCesc Fabregas dan Antonio Conte pernah bersama di Chelsea pada kurun 2016-2018 dan bersama meraih gelar Liga Inggris dan Piala FA.

Read more »

Cesc Fabregas Ungkap Pengaruh Antonio Conte dalam Pelatihan Como 1907Pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, membagikan pengalamannya mengadopsi metode pelatihan Antonio Conte. Ia mengungkapkan bagaimana Conte menuntut kecepatan dan intensitas tinggi, serta dampaknya pada performa pemain. Fabregas juga mengakui mengintegrasikan sebagian prinsip Conte dalam strategi timnya. Kedua pelatih telah bertemu tiga kali, dengan hasil bervariasi. Como kini berada di peringkat kelima klasemen Serie A, bersaing untuk zona Liga Champions, sementara Napoli menempati posisi kedua.

Read more »

Setelah Cesc Fabregas, Como Siap Lahirkan Pelatih Top LagiCesc Fabregas menyebut satu pemainnya di Como 1907, Sergi Roberto, punya kecerdasan dan akan menjadi pelatih hebat.

Read more »

Di Natale Sebut Como Luar Biasa, Yakin Lebih Subur bersama FabregasAntonio Di Natale menyebut Como asuhan Cesc Fabregas luar biasa. Legenda Serie A itu yakin dirinya bakal lebih tajam andai main di tim Fabregas.

Read more »

Juventus dan AS Roma mengucapkan terima kasih kepada Napoli atas hasil yang menguntungkan di ComoPertandingan seru antara Como dan Napoli yang mengecewakan itu berakhir tanpa gol pada Sabtu lalu. Como jelas-jelas tampil lebih baik, namun tidak ada gol yang tercipta. Berkat hasil ini, Napoli yang berada di peringkat kedua hampir dipastikan lolos ke Liga Champions.

Read more »

Hasil Como vs Napoli: Imbang Tanpa Gol, Harapan Scudetto Partenopei Kian MenipisHasil Como vs Napoli berakhir 0-0 di Serie A. Napoli gagal meraih kemenangan dan semakin tertinggal dalam perburuan gelar juara musim ini.

Read more »