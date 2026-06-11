Fabio Cannavaro Clarifies Incident Involving Uzbekistan Team and Security Forces

Fabio Cannavaro, the coach of the Uzbekistan national team, has provided clarification regarding an incident involving his team and security forces at an airport. The coach emphasized that there was no mistreatment or scandal, and the team was treated appropriately.

Pelatih Timnas Uzbekistan Fabio Cannavaro memberikan klarifikasi terkait insiden saat timnya dihentikan oleh pihak keamanan yang turut melibatkan anjing pelacak. Pelatih Timnas Uzbekistan, Fabio Cannavaro , memberikan klarifikasi terkait insiden yang melibatkan timnya saat dihentikan oleh pihak keamanan yang dibantu oleh anjing pelacak.

Juru taktik asal Italia itu saat ini tengah fokus mempersiapkan skuad asuhannya untuk berlaga di putaran final turnamen. Namun, sang pelatih dengan tegas membantah adanya perlakuan tidak sopan dan langsung meluruskan kesalahpahaman melalui akun media sosialnya.

"Saya melihat foto-foto di halaman depan surat kabar yang menunjukkan pemeriksaan yang kami jalani di bandara, sebagai anggota tim nasional Uzbekistan. Saya juga melihat judul-judul berita yang menyesatkan, jadi saya ingin meluruskan hal ini," ungkap Cannavaro. bepergian, mereka tidak melewati terminal bandara seperti penumpang biasa, melainkan langsung dibawa ke landasan pacu dengan bus yang disediakan khusus untuk tim. Pemeriksaan yang dilalui para penumpang biasa di terminal, kami jalani langsung di landasan pacu. Persis sama.

Itu prosedur standar," lanjutnya. Para pemain Timnas Uzbekistan merayakan kemenangan 3-0 atas Qatar pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Tashkent, Selasa (10/6/2025). Insiden ini mencuat di tengah berbagai isu luar lapangan selama masa persiapan turnamen di Amerika Utara. Meski begitu, mantan pemenang Ballon d'Or tersebut berpendapat bahwa protokol tingkat tinggi yang diterapkan merupakan bagian wajib dari logistik untuk semua tim elit yang bertanding.

"Jadi tidak ada skandal. Tidak ada perlakuan yang merendahkan atau tidak sopan. Hal yang sama berlaku untuk pertandingan," "Sebelum pertandingan persahabatan melawan Belanda, kami menjalani pemeriksaan di stadion, dan ini pun sudah diharapkan: sebelum setiap pertandingan, tim menjalani pemeriksaan baik di hotel sebelum berangkat (seperti yang terjadi dengan Belanda) atau langsung di stadion, seperti yang terjadi pada kami.

" Alhasil, Fabio Cannavaro justru memberikan pujian dan menutup perdebatan dengan keyakinan bahwa seluruh rombongan diperlakukan secara tepat. "Sejujurnya, kami merasa penyelenggaraannya sempurna," tutup Canavaro, memastikan fokus tim tidak terganggu jelang debut bersejarah mereka.





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