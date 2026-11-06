FAA Larang Disket di Pusat Kendali Lalu Lintas Udara AS Mulai 2028

Administasi Penerbangan Federal AS melarang penggunaan disket di lebih dari 400 fasilitas pengatur lalu lintas udara demi modernisasi sistem keamanan penerbangan.

Administrasi Penerbangan Federal ( FAA) telah menetapkan larangan resmi bagi pusat pengendalian lalu lintas udara di Amerika Serikat untuk terus menggunakan perangkat penyimpanan data lawas, khususnya disket. Larangan keras ini akan berlaku efektif mulai tahun 2028 mendatang dan menargetkan lebih dari 400 fasilitas pengontrol yang tersebar di seluruh wilayah negara tersebut.

Tujuan utama dari kebijakan tegas ini adalah untuk menggantikan sistem informasi cuaca dan data operasional vital yang selama puluhan tahun bergantung pada media analog berkapasitas rendah tersebut. Penghapusan total terhadap disket diharapkan dapat meningkatkan kecepatan akses informasi kritis bagi para pengatur lalu lintas udara yang menangani kompleksitas wilayah udara terbesar di dunia.

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Mekanisme Modernisasi Sistem Informasi

Pengganti utama untuk empat sistem teknologi kuno dari era 1980-an adalah Enterprise Information Display System. Sistem canggih ini dirancang untuk menyatukan berbagai aliran informasi penting ke dalam satu tampilan terpadu, sehingga data dapat diakses dengan jauh lebih cepat oleh seluruh personel yang terlibat.

Administrator FAA, Bryan Bedford, secara eksplisit menjelaskan bahwa peralihan ini bukan sekadar pembaruan perangkat keras, melainkan perubahan fundamental dalam proses operasional. Transisi dari proses manual lama yang bergantung pada disket ke sistem modern memungkinkan pengontrol untuk berbagi peringatan real-time, jadwal wilayah udara terbatas, serta laporan langsung dari pilot dengan lebih efisien.

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Posisi Pembuat Kebijakan dan Dukungan Dana

Kongres Amerika Serikat telah memberikan persetujuan awal untuk menyediakan dana sebesar US$12,5 miliar atau setara dengan Rp 225,9 triliun guna memperbaiki infrastruktur sistem tua yang sudah tidak layak pakai. Angka ini menjadi fondasi awal untuk memulai proyek modernisasi yang telah ditunda selama beberapa dekade terakhir.

Selain dana persetujuan kongres, Menteri Transportasi Sean Duffy mengajukan permintaan tambahan sebesar US$30 miliar atau sekitar Rp 542,3 triliun. Permintaan tambahan ini diajukan karena FAA menghadapi berbagai kendala teknologi serius yang menghambat proses transformasi digital di seluruh jaringan penerbangan nasional secara menyeluruh.

Dampak Operasional dan Tantangan Infrastruktur

Sebelum langkah modernisasi ini, FAA masih bergantung sepenuhnya pada sistem telekomunikasi dan komputer merek Compaq yang sudah berusia puluhan tahun. Situasi ini menciptakan kerentanan operasional karena FAA bahkan harus membeli suku cadang pengganti melalui platform pasar barang bekas online seperti eBay untuk menjaga sistem tetap berjalan.

Kompleksitas semakin meningkat karena fasilitas trafik udara tidak dapat saling berkomunikasi atau beroperasi secara terintegrasi dengan komputer analog individual. Keterasingan sistem ini sangat berbahaya mengingat wilayah udara AS merupakan yang paling padat dan kompleks di dunia, menuntut koordinasi yang sempurna antara berbagai stasiun pengendali.

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FAA juga berusaha mengeliminasi penggunaan kertas sebagai penanda fisik penerbangan yang selama ini digunakan pengontrol untuk melacak posisi pesawat di radar. Tradisi analog yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut secara resmi dimulai digantikan di 49 bandara besar pada tahun 2022 sebagai fase percontohan awal proyek modernisasi nasional.

Proses penghapusan total kebiasaan lama dan penggantian penuh dengan sistem digital diperkirakan membutuhkan waktu hingga tahun 2028 untuk diselesaikan sepenuhnya. Implementasi bertahap ini memastikan bahwa setiap fasilitas pengatur lalu lintas udara beralih secara simultan untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem penerbangan Amerika Serikat ke depannya.