Asosiasi Sepak Bola Inggris resmi mencabut suspensi Leny Yoro. Bek Manchester United kini bebas bermain untuk menghadapi Brentford dan Sporting Lisbon di Liga Champions.

Asosiasi Sepak Bola Inggris atau Football Association (FA) telah resmi mencabut sanksi diskualifikasi satu pertandingan terhadap bek Manchester United, Leny Yoro. Keputusan ini diambil setelah badan pengelola sepak bola tersebut menerima banding resmi dari klub Setan Merah terkait kartu merah yang dijatuhkan dalam laga Premier League bertajung Liverpool melawan Manchester United pada hari Minggu, 22 November 2026.

Mekanisme Banding Kartu Merah Yoro

Ketidakjelasan terjadi sejak laga tersebut ketika Leny Yoro diusir dari lapangan hanya dalam waktu delapan menit sejak pertandingan dimulai. Awalnya, wasit menganggap Yoro melakukan pelanggaran keras terhadap penyerang Newcastle United, Alexander Isak, di area luar kotak penalti. Dalam penilaian awal, pelanggaran tersebut dianggap telah menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas dan sah bagi tim lawan.

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Namun, Manchester United mengajukan banding resmi dengan alasan bahwa keputusan wasit dinilai keliru. Tim analisis teknis FA meninjau kembali insiden tersebut dan menyimpulkan bahwa posisi Alexander Isak pada momen pelanggaran sebenarnya tidak menciptakan ancaman gol yang nyata. Karena adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan awal tersebut, FA memutuskan untuk meninjau ulang sanksi yang dijatuhkan kepada pemain muda berdarah Perancis ini.

Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis melalui laman mereka, FA menegaskan bahwa skorsing satu pertandingan yang semula dijatuhkan kepada Leny Yoro telah dibatalkan. Mereka secara eksplisit mengakui kesalahan dalam penafsiran insiden pada laga pekan ke-12 musim ini, sehingga Yoro tidak perlu menjalani hukuman suspensi untuk laga berikutnya.

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Posisi Klub dan Dukungan Legalitas Keputusan

Manchester United mengambil langkah strategis untuk mempertahankan salah satu pilar pertahanan muda mereka. Dengan banding yang dikabulkan, klub kini memiliki pertahanan inti yang utuh kembali. Keberadaan Leny Yoro dinilai krusial bagi struktur defensif Setan Merah yang tengah berusaha memperbaiki performa di kompetisi domestik maupun Eropa.

Klub merasa puas dengan hasil banding tersebut karena membuktikan bahwa mekanisme apel dapat bekerja efektif ketika terdapat bukti kuat adanya kesalahan hakim pertandingan. Posisi Yoro sebagai bek tengah menjadi sangat penting bagi pelatih Erik ten Hag dalam menyusun lini pertahanan yang solid menghadapi berbagai serangan tim-tim besar di liga.

Kontroversi sebelumnya sempat menimbulkan perdebatan keras di media sosial maupun di antara analis sepak bola. Banyak pihak yang menilai bahwa pelanggaran oleh Yoro sebenarnya terjadi di luar area yang cukup berbahaya bagi gawang, sehingga kartu merah dianggap sebagai hukuman yang terlalu berat dibandingkan dengan kesalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Dampak Langsung pada Jadwal Pertandingan Terdekat

Kebijakan pencabutan suspensi ini memberikan dampak langsung dan positif bagi jadwal Manchester United di akhir pekan ini. Leny Yoro kini dinyatakan bebas bermain dan akan memperkuat skuad utama dalam laga Premier League yang dijadwalkan digelar di Stadion Old Trafford. Klub akan menghadapi tuan rumah Brentford, sebuah tim yang dikenal memiliki performa luar biasa dan sering disebut sebagai kuda hitam di kompetisi liga.

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Kehadiran Yoro di lini pertahanan diharapkan dapat memperkuat stabilitas permainan Manchester United. Klub menargetkan kemenangan penuh dalam laga ini untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara Premier League. Pertarungan ini menjadi krusial karena Brentford memiliki kemampuan menyerang yang berbahaya dan sering menjadi momok bagi tim-tim papan atas.

Persiapan untuk Liga Champions 2026-2027

Selain persiapan menghadapi Brentford di liga domestik, status legal Leny Yoro juga sangat penting untuk jadwal kompetisi Eropa. Manchester United akan segera berlaga di babak grup Liga Champions musim 2026-2027. Tim akan bertandang untuk menghadapi Sporting Lisbon dalam ajang bergengsi benua biru ini.

Klub membutuhkan kemenangan dalam laga tersebut agar memiliki kesempatan lolos ke fase gugur Liga Champions. Ketidakhadiran bek kunci seperti Yoro akan sangat merugikan strategi pelatih dalam membangun pertahanan yang kokong menghadapi serangan tim top Eropa. Dengan Yoro yang tersedia, peluang Manchester United untuk meraih hasil maksimal di kedua kompetisi menjadi jauh lebih nyata.