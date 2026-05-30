F✦FOREVER Memukau Penggemar di Hari Kedua: Jerry Yan, Vic Chou, Van Ness Wu, dan Ashin Menggebrak Panggung

Konser F✦FOREVER pada 29 Mei 2026 menampilkan penampilan solo spektakuler dari tiga anggota F4 dan Ashin, termasuk momen emosional Jerry Yan mempersembahkan kalung ikonik dari "Meteor Garden". Acara tiga hari ini menegaskan kembali ikatan kuat antara musik, drama, dan nostalgia era 2000‑an.

Konser F✦FOREVER kembali memukau para penggemarnya pada malam hari kedua, Jumat 29 May 2026, dengan menampilkan tiga anggota ikonik F4 - Jerry Yan , Vic Chou , dan Van Ness Wu - serta vokalis legendaris Mayday, Ashin .

Pertunjukan dimulai dengan mereka menyanyikan duet klasik "Fàngshǒu Yī Bó" dan "Zài Zhèlǐ Děng Nǐ", yang langsung memicu sorakan keras penonton. Setelah dua lagu pembuka, panggung berubah menjadi arena solo, memberi kesempatan masing‑masing anggota untuk menampilkan repertoar pribadi. Van Ness Wu memulai sesi solo dengan enam lagu, namun tiba‑tiba menghentikan penampilannya untuk meminta maaf atas kelalaian sebutan tempat di konser sebelumnya, mengundang tawa dan dukungan hangat dari penonton.

Vic Chou melanjutkan dengan empat lagu, termasuk single terbarunya "Make a Wish" yang diperkaya penari latar berkostum badut, menciptakan suasana penuh warna dan kegembiraan. Sementara Ashin menampilkan empat lagu, di antaranya "Shèngxià Guāngnián" yang dikenal sebagai soundtrack film "Eternal Summer" serta hits Mayday "Tūrán Hǎo Xiǎng Nǐ", menegaskan kehadirannya sebagai bintang rock yang tak lekang oleh waktu. Penampilan terakhir dimeriahkan oleh Jerry Yan, yang tampil dalam balutan pakaian merah ikonik.

Ia menyanyikan serangkaian lagu, termasuk "Wǒ Shì Zhēn de Zhēn de Hěn Ài Nǐ" yang menjadi favorit para penggemar sejak era awal F4. Di sela‑sela pertunjukan, Jerry memperlihatkan kalung yang pernah menjadi simbol romantis dalam serial "Meteor Garden" sebagai penghormatan kepada almarhum Barbie Tsu, yang memerankan San Chai. Momen emosional ini menambah kedalaman acara, mengingatkan penonton akan ikatan kuat antara musik, drama, dan kenangan masa lalu.

Setelah menyelesaikan set‑list, Jerry berinteraksi langsung dengan penonton, mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dan cinta yang tak pernah pudar selama lebih dari dua dekade. Acara F✦FOREVER merupakan bagian dari rangkaian konser tiga hari yang dimulai pada Kamis dan direncanakan berakhir pada Sabtu, 30 May 2026. Selama tiga hari tersebut, para artis tidak hanya menampilkan lagu‑lagu hits, tetapi juga mengadakan sesi tanya‑jawab, meet‑and‑greet, serta menampilkan tarian serta visual efek yang memukau.

Interaksi dekat antara Jerry, Vic, Van, dan Ashin dengan para penggemar menjadi sorotan utama, menegaskan komitmen mereka untuk tetap dekat dengan basis penggemar yang setia. Konser ini tidak hanya menjadi perayaan nostalgia era 2000-an, melainkan juga bukti bahwa musik lintas generasi dapat menyatukan berbagai kalangan, menjadikan F✦FOREVER sebagai peristiwa budaya yang tak terlupakan bagi para pencinta K‑pop, C‑pop, serta musik rock Asia





