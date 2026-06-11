Evolusi Jumlah Peserta dan Format Kualifikasi Piala Dunia dari 1930 Hingga 2026

Perubahan jumlah peserta dan format kompetisi Piala Dunia sejak 1930 hingga rencana perluasan menjadi 48 tim di 2026, termasuk variasi sistem kualifikasi di berbagai zona konfederasi.

Sejak Piala Dunia diselenggarakan pada tahun 1930, penambahan peserta Piala Dunia bukan hal yang baru. Pada debutnya di Uruguay, turnamen ini diikuti oleh 13 negara.

Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 16 peserta pada edisi 1934 di Italia dan 1938 di Perancis. Setelah jeda 12 tahun akibat Perang Dunia II, jumlah peserta menurun kembali menjadi 13 di Piala Dunia Brasil 1950. Titik balig terjadi pada Piala Dunia ke-5 di Swiss 1954. Tidak hanya kembali ke 16 tim, format grup juga dipertahankan.

Enam belas tim dibagi ke dalam empat grup, dengan dua tim teratas dari setiap grup melaju ke perempatfinal. Namun, pada saat itu tidak semua tim saling bertanding. Pertandingan grup hanya mempertemukan dua tim unggulan melawan tim lainnya. Format ini disempurnakan di Piala Dunia Swedia 1958, di mana setiap tim dalam satu grup harus saling berhadapan untuk menentukan dua yang melaju ke perempatfinal.

Format baru ini mengukuhkan Piala Dunia, digagas oleh Jules Rimet, menjadi kompetisi paling menyedot perhatian dunia. Format 16 tim ini peninggalan bagi generation legendaris seperti Pele yang memenangkan tiga gelar Piala Dunia (1958, 1962, 1970) atau Inggris yang menjadi juara pada 1966. Dalam upaya terus mencari format yang lebih menarik, pada 1974 di Jerman Barat dan 1978 di Argentina, perempatfinal dan semifinal digantikan oleh fase grup kedua. Juara grup pertama bertemu di final, sementara runner-up berpeluang memperebutkan tempat ketiga.

Pesatnya perkembangan sepak bola mendorong perluasan jumlah peserta menjadi 24 tim di Piala Dunia Spanyol 1982. Format ini membagi 24 tim ke dalam enam grup masing-masing empat tim. Dua tim teratas dari setiap grup melaju ke babak berikutnya yang terdiri dari empat grup tiga tim. Tim pertama dari setiap grup entonces masuk ke semifinal.

Untuk Piala Dunia Meksiko 1986, fase grup kedua dihilangkan. Sebagai gantinya, tiga tim teratas dari setiap grup mengisi tempat di babak 16 besar. Di Meksiko, momen ikonik gol "Tangan Tuhan" Diego Maradona terjadi, yang membawa Argentina ke semifinal dan eventually menjadi juara. Format ini bertahan hingga Piala Dunia AS 1994.

Sejak Piala Dunia Perancis 1998, format standar 32 negara dibagi ke dalam delapan grup berlaku. Dua tim teratas dari setiap grup berhak melaju ke babak 16 besar. Format ini populer dan dianggap kompetitif, tetap bertahan hingga Piala Dunia Qatar 2022. Sistem ini juga memungkinkan tim unggulan untuk disebar ke dalam delapan grup melalui undian.

Sejarah kembali ditoreh di Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan animo yang tinggi dan kualitas tim yang dinilai semakin merata, FIFA memutuskan untuk menambah peserta menjadi 48 negara. Format baru membagi 48 tim ke dalam 12 grup. Untuk pertama kalinyadi Piala Dunia, diperkenalkan babak 32 besar sebelum masuk ke 16 besar.

Selain dua tim teratas, peringkat tiga terbaik dari setiap grup juga melaju ke 32 besar. Sebelum memasuki putaran final dengan 48 negara, semua peserta harus melalui babak kualifikasi yang bervariasi per zona konfederasi di bawah naungan FIFA. Setiap konfederasi memiliki tahapan dan kuota sendiri. Zona Amerika Selatan (CONMEBOL) cenderung lebih sederhana dengan 10 negara anggota bermain dalam satu grup besar sistem round-robin kandang-tandang.

Enam peringkat pertama otomatis lolos, sementara peringkat ketujuh masuk ke play-off. Bertolak belakang dengan zona Eropa (UEFA) yang membagi seluruh negara menjadi 12 grup (4-5 tim per grup). Juara grup melaju langsung, sementara empat tiket sisa diperebutkan oleh runner-up ditambah empat pemenang UEFA Nations League. Di zona Asia (AFC) dari 46 negara peserta, hanya 8 tiket langsung ditambah satu melalui jalur play-off inter-konfederasi.

Proses kualifikasi Asia melibatkan lima putaran, dimulai dari tim peringkat terbawah yang bertanding di putaran pertama, kemudian bergabung dengan tim peringkat lebih tinggi di putaran kedua. Di putaran ketiga, dua tim terbaik dari tiga grup lolos langsung ke Piala Dunia, sementara dua tiket sisa diperebutkan di putaran keempat dan satu kesempatan terakhir melalui play-off antar konfederasi





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