Everton Kalahkan Coventry City 3-1, Thierno Barry Cetak Dua Gol

Everton bangkit dari ketertinggalan 1-0 untuk mengalahkan Coventry City 3-1 berkat dua gol Thierno Barry. Tim ini naik ke peringkat lima klasemen Liga Inggris.

Tim sepak bola Everton berhasil membalikkan keadaan untuk mengalahkan Coventry City dengan skor akhir 3-1 dalam laga Liga Inggris. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, pada hari Jumat tanggal 6 November 2026 waktu setempat. Kemenangan ini menjadi titik balik penting bagi The Toffees dalam perjalanan mereka mengejar puncak klasemen.

Mekanisme Kebangkitan Skor Tim Everton

Thierno Barry tampil sebagai tokoh utama dalam kemenangan tersebut dengan mencatatkan dua gol. Barry membuka keunggulan awal Everton setelah menyamakan kedudukan menjadi 1-1 tepat empat menit setelah Coventry maju lebih dulu. Sundulan Barry ini terjadi pada menit ke-56 dan memanfaatkan umpan silang dari Vitali Mykolenko yang sangat akurat.

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Keberlanjutan serangan Everton terlihat jelas ketika Barry kembali menyambar bola pada menit ke-61. Gol kedua Barry ini membuat skor berubah menjadi 2-1 dan memberikan kepercayaan diri besar bagi tim tuan rumah. Barry juga memberikan assist penting untuk gol ketiga yang dicetak oleh Kiernan Dewsbury-Hall pada menit ke-81. Umpan cemerlang dari Barry memungkinkan Dewsbury-Hall memperbesar keunggulan menjadi 3-1 secara efektif.

Posisi Para Pihak dan Jalannya Pertandingan

Coventry City sebenarnya memulai babak kedua dengan keunggulan setelah Yann Gboho mencetak gol di menit ke-52. Gol tersebut membuat tim tamu memimpin 1-0 dan mengejutkan para penggemar Everton di kandang sendiri. Namun, respons cepat Everton dalam empat menit ke depan segera menghilangkan rasa senang tersebut.

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Di babak pertama, Everton tampak lebih dominan dalam penguasaan bola. Harrison Armstrong memiliki peluang emas untuk membuka skor lebih awal, namun tendangannya berhasil diblok oleh pertahanan Coventry. Coventry juga memberikan perlawanan keras melalui Jack Rudoni dan Victor Torp, namun mereka belum mampu mengubah tekanan menjadi gol.

Kemampuan bertahan Coventry yang solid di awal pertandingan akhirnya retak saat babak kedua dimulai. Mereka gagal menahan gelombang serangan Everton yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Ketidaktepatan dalam pertahanan Coventry menjadi celah yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh penyerang Everton.

Dampak Langsung terhadap Klasemen dan Prospek Ke Depan

Kemenangan ini membawa Everton naik ke peringkat kelima dalam klasemen sementara Liga Inggris. Saat ini, The Toffees mengumpulkan total 16 poin dari 10 pertandingan yang telah dimainkan. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam performa tim di paruh pertama musim.

Arsenal masih menjadi pemimpin klasemen sementara dengan selisih delapan poin dari Everton. Jarak poin tersebut menandakan bahwa masih ada tantangan besar bagi Everton untuk mengejar pemimpin klasemen. Namun, momentum kemenangan ini dapat menjadi katalisator penting untuk konsistensi performa di sisa musim.

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Di sisi lain, Coventry City tertahan di posisi ke-16 klasemen dengan sembilan poin dari 10 laga. Tim ini hanya unggul dua poin dari zona degradasi, sehingga tekanan untuk terus berkompetisi menjadi sangat berat. Kekalahan ini menambah beban psikologis bagi skuad Coventry dalam upaya menyelamatkan diri dari risiko turun kelas.