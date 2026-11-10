Event Rebooting Dreams Game Love and Deepspace Berlangsung hingga 24 November 2026

Game Love and Deepspace meluncurkan event Rebooting Dreams pada 6 November 2026 dengan lima Memori Interaktif Bintang-5 dan hadiah eksklusif melalui sistem Wish.

Game Love and Deepspace meluncurkan event bertajuk Rebooting Dreams pada 6 November 2026. Event ini menghadirkan lima Memori Interaktif Bintang-5 yang berlatar dunia futuristik di kota Metropolis.

Event Rebooting Dreams berlangsung hingga 24 November 2026 pukul 04.59 waktu server. Selama periode tersebut, pemain dapat mengumpulkan berbagai hadiah eksklusif melalui sistem Wish serta fitur Illusio gratis.

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Rebooting Dreams Menghadirkan Cerita Baru untuk Lima Karakter

Rebooting Dreams menghadirkan cerita baru untuk lima karakter utama, yakni Xavier, Zayne, Rafayel, Sylus, dan Caleb. Setiap karakter memiliki alur cerita tersendiri, dan akhir cerita yang dialami pemain dipengaruhi oleh pilihan yang mereka ambil.

Event ini membawa pemain menjelajahi Metropolis, sebuah kota futuristik yang menyimpan berbagai misteri. Inti ceritanya berpusat pada kehidupan android serta pertanyaan tentang perasaan, identitas, dan keinginan untuk menjadi manusia.

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Dengan latar tersebut, Game Love and Deepspace menempatkan tema kemanusiaan sebagai benang merah dari kelima kisah. Pemain tidak hanya mengikuti peristiwa di kota, tetapi juga diajak memahami motivasi setiap karakter di balik konflik yang mereka hadapi.

Konflik Xavier dan Zayne dalam Cerita Metropolis

Xavier digambarkan sebagai android alien yang tiba-tiba muncul dan mengganggu rencana masa pensiun impian pemain. Di balik misinya untuk menghancurkan dunia, tersimpan konflik antara tugas yang harus ia jalankan dan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya.

Pemain diajak mengenal sosok Xavier lebih dekat dan mencari tahu apakah ia akan tetap mengikuti perintah atau memilih jalan yang berbeda. Keputusan tersebut menjadi pusat ketegangan dalam alur cerita versi Rebooting Dreams.

Dalam cerita Zayne, pemain bekerja di Departemen Arbitrase dan harus menghadapi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan identitas. Di balik sikapnya yang disiplin, Zayne menyimpan rahasia tentang siapa dirinya sebenarnya, sehingga pemain perlu menelusuri setiap petunjuk yang muncul.

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Dampak Event bagi Pemain dan Jadwal Berakhirnya Event

Pemain dapat mengikuti event Rebooting Dreams hingga 24 November 2026 pukul 04.59 waktu server. Batas waktu ini menjadi acuan bagi pemain yang ingin menyelesaikan cerita kelima karakter sekaligus mengumpulkan hadiah.

Hadiah eksklusif dapat diperoleh melalui sistem Wish selama periode event berlangsung. Fitur Illusio gratis juga menjadi bagian dari kesempatan yang tersedia bagi pemain selama Rebooting Dreams aktif.

Bagi pemain yang mengikuti kisah Metropolis sejak awal, event ini memberi kesempatan untuk melihat bagaimana setiap pilihan membentuk akhir cerita. Dengan jadwal yang sudah dipublikasikan, pemain dapat mengatur waktu untuk mengikuti seluruh rangkaian event sebelum 24 November 2026.