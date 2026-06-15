Evan Dimas Tampil Bedah, Penampilan Baru dan Fokus sebagai Pelatih Usia Muda

Evan Dimas, mantan gelandang Timnas Indonesia U-19 yang pernah menjadi bintang muda, kini menonjol dengan penampilan bedah. Setelah karier sepakbolanya meredup akibat cedera, ia kini beralih menjadi pelatih di Sekolah Sepak Bola Saraswati, Tulungagung, serta aktif berbagi pengalaman melalui coaching clinic untuk generasi muda.

Evan Dimas kembali menjadi perbincangan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Bukan karena aksinya di lapangan hijau, melainkan penampilan terbarunya yang berubah drastis dan membuat banyak penggemar nyaris tak mengenalinya.

Indonesia U-19 itu menunjukkan transformasi yang cukup mencolok melalui unggahan di media sosial. Rambut gondrong yang diikat dengan bando serta penampilannya yang lebih santai langsung mengundang beragam komentar dari netizen. Dalam salah satu unggahan, Evan tampak berfoto bersama sang istri, Zahra Hakim. Gaya rambutnya yang kini panjang dan sedikit bergelombang menjadi sorotan utama.

Penampilan tersebut sangat berbeda dibanding saat dirinya masih menjadi motor permainan. Perubahan sosok Evan Dimas memang menarik perhatian publik. Maklum, pemain asal Surabaya itu pernah menjadi salah satu talenta paling menjanjikan yang dimiliki Indonesia. Namanya mulai melejit saat membawa Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2013 di bawah arahan Indra Sjafri.

Kala itu, Evan menjadi jenderal lapangan tengah yang mengatur ritme permainan Garuda Muda dan sukses mencuri perhatian pecinta sepak bola nasional. Kariernya kemudian terus menanjak. Evan sempat merasakan atmosfer sepak bola Malaysia bersama Selangor FC, sebelum kembali berkiprah di Indonesia bersama sejumlah klub besar seperti Bhayangkara FC, Persija Jakarta, Arema FC, Persik Kediri, hingga PSIS Semarang. Namun perjalanan kariernya tak selalu mulus.

Cedera yang dialaminya saat membela Indonesia di SEA Games menjadi salah satu titik balik yang membuat performanya perlahan menurun. Sejak saat itu, sinar Evan di level tertinggi sepak bola Indonesia mulai meredup. Meski tak lagi menjadi sorotan di kompetisi elite, Evan tetap aktif di dunia sepak bola. Saat ini, ia diketahui fokus membina pemain-pemain muda melalui Sekolah Sepak Bola (SSB) Saraswati di Tulungagung, Jawa Timur.

Selain melatih, Evan juga beberapa kali terlibat dalam kegiatan coaching clinic untuk berbagi pengalaman kepada generasi muda. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu menekankan pentingnya sikap dan karakter selain kemampuan teknik di lapangan





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Evan Dimas Timnas Indonesia U-19 Pelatih Muda SSB Saraswati Transformasi Gaya

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